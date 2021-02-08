«البلدية»: 50 % نسبة العاملين.. واستقبال المراجعين بمواعيد

وطن النهار

أصدر مدير عام البلدية م. أحمد المنفوحي تعميماً دعا فيه جميع القطاعات والوحدات الإدارية في البلدية مراعاة تنفيذ الإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأوضح المنفوحي في التعميم أنه تمت مراعاة تحديد نسبة العاملين على أن تكون بحدود (50%) من إجمالي عدد العاملين في المبنى الواحد ، مع استمرار الالتزام بأعداد جداول بأسماء الموظفين العاملين بنظام العمل عن بُعد - العاملين بنظام التدوير أسبوعياً وتحديد أسماء العاملين لكل أسبوع - العاملين طوال أيام الأسبوع و أسماء الموظفين الذين تقرر اعفاءهم من الدوام.

وطالب المنفوحي من الموظفين الالتزام بمواعيد الدوام الرسمي للحضور والانصراف من الساعة الثامنة والنصف صباحاً حتى الواحدة ظهراً، والاستمرار في استخدام المنصات الالكترونية في تحديد مواعيد مراجعة المواطنين والمقيمين للبلدية، وإتمام إجراءات انجاز المعاملات بالتراسل الإلكتروني، وذلك وفق طبيعة عمل وحدات تنظيمية، مع الامتثال للإرشادات والاشتراطات الصحية الوقائية والاحترازية بالتباعد الجسدي وارتداء الكمامات طوال فترة العمل ومتطلبات السلامة العامة والاشتراطات الصحية الوقائية.

واكد المنفوحي إن الرئيس المباشر وفق التسلسل الوظيفي في العمل تقع عليه مسؤولية الإشراف على تنفيذ ما سبق، مشيراً إلى أن عدم التقيد بهذه الإجراءات من قبل الموظف يعتبر مخالفة للواجبات والمحظورات يستوجب مساءلته، وإحالته للإدارة القانونية ومن ثم توقيع العقوبات التأديبية بمراعاة تدرجها، على أن تتولى إدارة الخدمات العامة وإدارة شؤون الموظفين، كل فيما يخصه متابعة الالتزام بالاشتراطات.

من جانب آخر، نفذ فريق طوارئ فرع بلدية محافظة الفروانية جولة ميدانية لإزالة لـ 41 مظلة غير مرخصة في منطقة جليب الشيوخ بالتنسيق مع إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق.

وأوضح رئيس فريق الطوارئ أحمد الشريكه أن المظلات الـ 41 التي تمت إزالتها في منطقة جليب الشيوخ جاءت في إطار جهود الفرق الرقابية بأفرع البلدية في جميع المحافظات لإزالة جميع التعديات على أملاك الدولة واستغلال مساحات بدون ترخيص من قبل البلدية، بعد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية وانتهاء فترة الإنذار.

وأكد الشريكة مواصلة الفريق الرقابي من خلال النوبات الثلاث لجولاتهم الميدانية خلال الفترتين الصباحية والمسائية لرصد جميع المخالفات ، لافتا إلى أنهم لن يدخروا جهدا في رصد ومتابعة المخالفين للشروط واللوائح والأنظمة المعمول بها في البلدية للحد من كل المظاهر السلبية بجميع مناطق المحافظة سواء كانت مخالفات لمحال أو تعديات صريحة باستغلال مساحات على أملاك الدولة.

ودعا أصحاب العقارات التعاون مع مفتشي البلدية لتأدية مهامهم والدور المنوط بهم سواء في وضع ملصق المخالفة أو تنفيذ إزالتها.

