الحرس الوطني فتح «العودة للخدمة العسكرية»

وطن النهار

فتحت الرئاسة العامة للحرس الوطني باب قبول طلبات الاعادة الى الخدمة بالحرس الوطني للضباط وضباط الصف والأفراد.

وحدد الحرس الوطني للراغبين في العودة للخدمة عددا من الشروط العامة، منها ان يكون لائقا صحيا للاعادة للخدمة العسكرية طبقا للمستويات الطبية المقررة لرتبته، وان يكون حسن السمعة محمود السيرة والسلوك، وأن يجتاز اختبار القبول والمقابلة الشخصية، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية او في جريمة مخلة بالشرف او الأمانة، ما لم يكن قد رد اليه اعتباره، وألا يكون قد سبق فصله من الخدمة لدى اية جهة حكومية بحكم او بقرار تأديبي نهائي.

