الصباح: مشكلة في توريد اللقاحات.. وصلت لـ 10 دول فقط

وطن النهار

فيما دشن وزير الصحة د. باسل الصباح، صباح امس، مركز المسايل الصحي في محافظة الأحمدي ضمن التوسع في حملة التطعيم ضد «كوفيد -19»، اعلن عن تدشين حملة التطعيم للقابعين خلف القضبان نهاية الأسبوع الحالي، لافتا الى اطلاق حملة التطعيمات في المستشفى العسكري للصفوف الأمامية ومنتسبي الوزارة وعائلاتهم في وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والحرس الوطني والاطفاء، الى جانب انطلاق حملة التطعيمات في مستشفى شركة نفط الكويت لتطعيم العاملين في القطاعات النفطية.

وقال الصباح في تصريح صحافي، انه من المتوقع الانتهاء من عملية التطعيم في حال توافرت اللقاحات شهر سبتمبر المقبل لجميع المسجلين على منصة التسجيل ضد «كوفيد -19»، مبينا ان الطاقة الاستيعابية للتطعيم في حدود 250 الفاً الى 300 الف شخص شهريا شريطة توافر اللقاحات، لافتا الى ان هناك مشكلة عالمية في توريد اللقاحات، حيث ان اللقاحات وصلت لعشر دول، في حين باقي الدول محرومة منها.

وأعرب عن تفاؤله، بوصول دفعات كبيرة من اللقاحات خلال شهر من الآن، موضحا ان توريد لقاح «فايزر» يتم بشكل اسبوعي، بينما يتم توريد لقاح «أوكسفورد استرازينيكا» بكميات كبيرة على فترات متباعدة.

وأشار الى انه على الرغم من ان الطاقة الاستيعابية اليومية للتطعيم في مركز التطعيم بأرض المعارض تصل الى 10 آلاف شخص يوميا، وبافتتاح المستوصفات ستصل الى 20 الفا يوميا، الا ان عدم توافر اللقاحات بهذه الكمية لا يمكن للوزارة من الوصول الى الحد الأقصى في اليوم الواحد.

الى ذلك، لفت الصباح الى تدشين الوحدات المتنقلة للتطعيم المنزلي بشكل محدود في الوقت الحالي والتوسع فيها تدريجيا نظرا للضغط الحالي على مراكز التطعيم والحاجة للمزيد من الاجراءات لسلامة ومأمونية التطعيم الى جانب توفير فريق طبي متكامل من اطباء وممرضين وفنيين للطوارئ الطبية، داعيا جميع المواطنين والطواقم الطبية الى ضرورة الالتزام بالمواعيد وعدم التواجد في اماكن التطعيم قبل المواعيد المحددة منعا للزحام.

توسع حملة التطعيم

من جهتها، قالت وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة العامة د. بثينة المضف ان الوزارة عملت على تنفيذ خطة التوسع في اعداد المراكز المخصصة لتلقي التطعيم، مبينة انه امس تم تدشين حملة التطعيم في مركزي المسايل والنسيم، مشيرة الى ان الصحة تسعى الى افتتاح 15 مركزا صحيا في مختلف محافظات الكويت خلال الأسبوع الجاري.

وأكدت ان الفترة المقبلة ستشهد التوسع في توفير التطعيم في المستشفيات والمؤسسات الأمنية وشركة نفط الكويت والمؤسسات الاصلاحية ودور رعاية المسنين، موضحة ان هذه الخطة تأتي للتسهيل على المواطنين والمقيمين في ظل جميع استعدادات مراكز الرعاية الصحية الأولية لتقديم خدمة التطعيم للمواطنين والمقيمين.

من ناحيته، كشف مدير منطقة الأحمدي الصحية د. بدر العنزي ان الطاقة الاستيعابية لمركز المسايل تصل الى تطعيم 500 شخص يوميا، مؤكدا ان الفترة القليلة المقبلة ستشهد التوسع في افتتاح مركزين آخرين للتطعيم في المنطقة هما مركز شرق الأحمدي الصحي ومركز صباح السالم الصحي.

مركز النسيم

بدوره، دشن مدير منطقة مبارك الكبير الصحية ومدير منطقة الجهراء الصحية بالتكليف د.سعود الدرعة نيابة عن وزير الصحة د. باسل الصباح مركز النسيم الصحي التابع لمحافظة الجهراء للتطعيم ضد «كوفيد19»، وقال في تصريح على هامش حفل الافتتاح، ان حملة التطعيم بدأت على مستوى جميع المناطق الصحية لتوفير الطعوم للمواطنين والمقيمين، مشيرا الى ان مركز النسيم الصحي للتطعيم سيستقبل المواطنين والمقيمين المسجلين عبر منصة التطعيم، والذين تصلهم رسالة نصية بالوقت والمكان من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثامنة مساء.

وتوقع الدرعة، تطعيم 300 شخص يوميا في مركز النسيم الصحي للتطعيم، اضافة الى وجود مركزين آخرين سيتم افتتاحهما لتغطية محافظة الجهراء، مشيرا الى ان هناك ترتيب وتنظيم من قبل القائمين على المركز من الصحة الوقائية والصحة العامة وأطباء وطواقم المركز.

تحري الدقة

من جانبها، اكدت رئيسة مركز المسايل الصحي د. عبير الكندري، ان التسجيل لتلقي اللقاح يتم من خلال التسجيل عن طريق موقع وزارة الصحة، مطالبة الراغبين في تلقي اللقاح بتحري الدقة في ادخال البيانات، مشيرة الى ارسال رسالة نصية للشخص الراغب في تلقي التطعيم بتاريخ ومكان تلقي التطعيم، ليتوجه الى المركز ومن ثم الى غرفة التطعيم، عندها يجلس في منطقة الانتظار، وخلال فترة الانتظار ستصله رسالة بموعد الجرعة الثانية ان تلقى الأولى وشهادة التطعيم ان تلقى الجرعة الثانية.

