«الصحة»: حالتا وفاة بـ«كورونا» و962 إصابة جديدة

وطن النهار

أعلنت وزارة الصحة أمس تسجيل 962 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك اجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد الى 170998 حالة في حين تم تسجيل حالتي وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الان 966 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لـ«كونا» ان عدد من يتلقى الرعاية الطبية في اقسام العناية المركزة بلغ 83 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت اصابتها بالمرض وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 8494 حالة. وأضاف السند ان عدد المسحات التي تم اجراؤها في الساعات الـ24 الماضية بلغ 9409 مسحات ليبلغ مجموع الفحوصات 1599441 فحصا لافتا الى ان نسبة الاصابات لعدد المسحات خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 10?2 في المئة. وجدد الدعوة للمواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بسبل الوقاية كافة وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني. وأوصى الجميع بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الارشادات والتوصيات وكل ما من شأنه الاسهام في احتواء انتشار الفيروس. وكانت وزارة الصحة اعلنت في وقت سابق أمس شفاء 445 اصابة في الساعات الـ24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 161538 حالة.

