تدشين 10 وحدات متنقلة لتطعيم «طريحي الفراش»

وطن النهار

أعلنت وزارة الصحة تدشين خدمة الوحدة المتنقلة لتطعيم «طريحي الفراش» ضد فيروس كورونا المستجد

«كوفيد -19» اعتبارا من اليوم وذلك بعد فتح باب استقبال طلبات الراغبين من تلك الشريحة في تلقي اللقاح في الأسبوع الماضي.

وذكرت الوزارة في بيان صحافي أن الخطوة التي تأتي ضمن جهود الوحدات الطبية المتنقلة الرامية إلى تقديم التطعيم ضد الفيروس ستشهد تخصيص وحدتين متنقلتين في كل منطقة صحية بإجمالي 10 وحدات متنقلة.

وأشارت إلى استمرار تلقي طلبات الرغبة في التطعيم لهذه الشريحة عبر منصة التطعيم الإلكترونية انطلاقا من حرصها على صحتهم وسلامتهم.

