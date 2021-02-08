«التربية»: الاختبارات قائمة ورقية أو إلكترونية.. واللجنة المشتركة بحثت العودة للمدارس

وطن النهار

علمت «النهار» من مصادرها، ان التواجيه الفنية للمواد الدراسية خلصت الى اعداد نماذج الاختبارات النهائية للعام الدراسي الحالي، مؤكدة ان التربية عازمة على عقد الاختبارات لطلبة المرحلة الثانوية سواء كانت ورقية او الكترونية وفق المعطيات الصحية، وذلك بعد قرار ترحيل 60% من درجات الفصل الدراسي الأول.

وأوضحت المصادر ان التواجيه الفنية سخرت جهودها خلال الفترة الماضية على اعداد نماذج متعددة من الاختبارات والتي سيتم اعتمادها لتكون جاهزة في حال تقرر عودة الطلاب الى المدارس ان سمحت السلطات الصحية بذلك، منوهة الى ان الخطة البديلة تتمثل في عقد اختبارات الكترونية للطلبة مع انتهاء الفصل الدراسي الثاني لاسيما وأن التربية رحلت 60 % من درجات الفصل الدراسي الأول لطلبة المرحلة الثانوية الى اختبارات نهاية العام. وأشارت الى ان الموجهين حرصوا على اعداد ما يفوق 10 نماذج مختلفة من الاختبارات بما يضمن سلامة سير عملية الامتحانات والتصدي لمختلف وسائل الغش التقليدية التي يلجأ اليها بعض الطلبة، لافتة الى انها عملت على اعتماد آلية خاصة بعقد الاختبارات الالكترونية كاجراء بديل عن الاختبارات الورقية.

الى ذلك، اكدت المصادر ان الوزارة ستواجه ازمة معلمين عالقين جديدة وذلك بعد سفر عدد من المعلمين الوافدين يقدر بـ 350 معلما الى بلدانهم للاستفادة من اجازة منتصف العام والتي تستمر لحوالي 45 يوما. وأشارت الى انه مع اجراءات وقف دخول الوافدين التي اقرها مجلس الوزراء مؤخرا والتي تستمر لمدة اسبوعين وهي قابلة للتمديد الأمر الذي يجعل عودة هؤلاء المعلمين مستحيلة وبالتالي يضافون الى قائمة المعلمين العالقين التي لم تجد التربية لها حلا حتى الان، مؤكدة ان حل المشكلة يكمن بفتح الطيران المباشر مع الزام الوافدين بالحجر الصحي في الفنادق الكويتية.

