«الدفاع»: إنشاء مركز تطعيم لقاح «كوفيد - 19» للعسكريين وذويهم

وطن النهار

قامت وزارة الدفاع ممثلة في هيئة الخدمات الطبية بانشاء مركز تطعيم لقاح فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في مستشفى «جابر الأحمد للقوات المسلحة» بالتعاون مع هندسة المنشآت العسكرية وسلاح الاشارة وقطاع التخطيط ونظم وتكنولوجيا المعلومات بالوزارة.

وقالت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالجيش في بيان صحافي امس ان انشاء المركز يأتي تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء والسلطات الطبية في مواجهة انتشار «كورونا» ومن منطلق التعاون المشترك بين (الدفاع) ووزارات ومؤسسات الدولة.

وأضاف ان انشاء المركز جاء بتوجيهات مباشرة من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي ومتابعة رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد صالح الصباح ودعم مباشر من رئيس هيئة الخدمات الطبية الدكتور عبدالله مشعل الصباح.

ونقل البيان عن آمر مركز تطعيم لقاح «كوفيد-19» العقيد طبيب رائد التجلي قوله ان فكرة انشاء المركز دعم واسناد جهود وزارة الصحة لتطعيم منتسبي وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والحرس الوطني وقوة الاطفاء العام.وأكد العقيد التجلي انه تم انشاء مركزالتطعيم الطبي وفق الاشتراطات الطبية التي وضعت من قبل وزارة الصحة.

وسيكون التسجيل للعسكريين وذويهم عبر المنصة الاعلامية التابعة لوزارة الصحة عن طريق الرابط https://cutt.ly/EkvRXu8. وستكون اوقات العمل ابتداء من يوم غد الثلاثاء 9 فبراير الحالي من الساعة 3 مساء الى 10 مساء طوال ايام الاسبوع عدا يوم الجمعة.

