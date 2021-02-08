قانون المرور الجديد: 11 مخالفة تفضي إلى الحبس 3 أشهر ودفع 500 دينار

وطن النهار

ناقشت لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية مشروع التعديلات على قانون المرور. وعملت الادارة العامة للمرور على تعديل معظم العقوبات المقررة في القانون وذلك من خلال رفع الحد الأقصى للغرامة المالية المقررة على المخالفات المرورية وكذلك ترحيل بعض المخالفات المرورية من مادة الى أخرى حسب خطورة المخالفة وتعديل بعض النصوص الأخرى التي اقتضتها الضرورة العملية. وجاء في المشروع تعديل المادة 6 ليصدر وزير الداخلية قرارا بقواعد وشروط التأمين والحالات التي تلتزم فيها شركات التأمين بدفع مبلغ التعويض الناتج عن حوادث المركبة عند الصلح، وتم تعديل الفقرة الأخيرة من المادة 8 من المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 ليصدر وزير الداخلية قرارا يبين انواع اللوحات وشروط بيع حق الانتفاع ببعضها وقيمة الرسوم المستحقة عليها، وتم تعديل الفقرة الأولى من المادة (11) ليتم حظر نقل الترخيص الا بعد سداد المخالفات والغرامات المحكوم بها على البائع والمشتري.

وأكد المشروع على تعديل المادة (??) وذلك باشتراط الحصول على ترخيص لمزاولة نشاط تعليم قيادة المركبات الآلية أو الدراجات الآلية وعلى أن يتم تحديد اماكن التعليم باللائحة التنفيذية، ورؤي تعديل المادة (??) من قانون المرور بتشديد العقوبات الواردة فيها الى جانب اضافة حالات جديدة تستوجب تطبيق العقوبات الواردة بالمرسوم بالقانون المذكور على مرتكبيها. وتم تعديل المادة (??) ليتم اعادة سريان رخصة السوق بعد الحاق المخالف بدورة توعوية أو اعادة اختباره اذا رأت الادارة العامة للمرور ذلك، وقد تم اضافة مادة جديدة برقم (?? مکرراً) أوردت (??) حالة يعاقب مرتكبوها بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على 500 دينار أو باحداهما وتم تعديل المادتين رقمي (34، 35) بتشديد العقوبة على مرتكبي الحالات الواردة فيهما. وعدل المشروع المادة (36) باضافة عقوبة الحبس على مخالفي الحالات الواردة فيها وذلك بعد أن اقتصرت العقوبة في السابق على الغرامة وتعديل المادة (??) باضافة سلطة المحكمة بسحب رخصة السوق أو المركبة أو اللوحات أو جميعها لمدة لا تجاوز سنة، وقد رؤي تعديل المادة (41) الخاصة بالصلح وذلك عن طريق رفع قيمة الصلح على جميع المخالفات المرورية التي يجوز فيها الصلح مع المخالف. وجرى تعديل المادة 42 من قانون المرور من حيث اضافة عدد من الحالات التي تخول لمدير عام الادارة العامة للمرور سحب رخصة السوق أو اجازة تسيير المركبة والحالات المضافة هي من المخالفات التي لها تأثير كبير على الممتلكات والأرواح وتشكل خطرا على مستخدمي الطريق وتم تعديل المادة (? مکررا) ليتم اعادة منح رخصة السوق بعد سحبها بعد دفع مبلغ مالي محدد في السحب الأول والسحوبات الأخرى، وذلك بعد اعتماد العمل بنظام نقاط المرور والتي يصدر من وزير الداخلية قرار بتنظيم أحكامها وتعديل المادة (43) من قانون المرور، ليتم تنظم آلية الحجز المنزلي للمركبات في عهدة مالكها بقرار من وزير الداخلية، وامكانية أن يعهد الى جهات أخرى خارج الوزارة بعملية سحب ونقل هذه المركبات وتعديل المادة (44) من قانون المرور باضافة عدد (6) حالات تجيز لأي عضو من أعضاء قوة الشرطة القاء القبض على المتهم بارتكاب أي من الحالات الواردة بها. وتعديل المادة (46) من ذات القانون وذلك باعطاء المحاضر التي يتم تسجيلها بناء على أجهزة الضبط المروري أو المراقبة المرورية ذات حجية المحاضر التي يحررها أعضاء قوة الشرطة في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون، فضلا عن حق الوزارة في التعاقد مع جهات أو شركات تتولى توفير وتشغيل أجهزة الضبط والمراقبة المرورية والاشراف عليها. ومن ضمن مواد المشروع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على 100 دينار ولا تقل عن خمسين دينارا أو باحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:

? قيادة مركبة آلية دون علم أو موافقة مالكها أو المرخصة باسمه أو حائزها.

? قيادة مركبة آلية تكون لوحاتها المعدنية غير واضحة أو غير مقروءة الأرقام أو بلوحة واحدة أو تغيير مكان أو لون أو شكل اللوحات المصروفة من الادارة العامة للمرور.

? قيادة مركبة آلية من دون تصريح أو بتصريح انتهت مدة سريانه أو مخالفة شروط التصريح في الحالات التي يوجب فيها القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له الحصول عليه.

? الامتناع عن تقديم رخصة السوق أو اجازة تسيير المركبة أو أي تصريح آخر يستلزمه القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له لأعضاء قوة الشرطة عند طلبها.

? استعمال مصابيح أو مكبرات صوت أو آلات أو أية أجهزة أخرى خلاف المصرح به قانونا ويجب ضبطها والحكم بمصادرتها.

? السير أو الوقوف بالمركبة على الأرصفة أو الطرق المخصصة للمشاة.

? الوقوف بالمركبة ليلا في الطرق السريعة أو الطرق غير المضاءة من دون اضاءة الأنوار الصغيرة بها أو عاكس الأنوار المقرر.

? استعمال الأنوار العالية المبهرة للبصر أو المصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر في شأن استعمالها.

? الانعطاف أو الدوران أو الدخول أو الرجوع عكس اتجاه السير.

? مخالفة أحكام المادة (10) من هذا القانون.

? قيادة مركبة آلية بسرعة تقل عن الحد الادنى للسرعة المقررة بالطرق السريعة أو الدائرية.

? مخالفة تعليمات أو أوامر أو ارشادات أعضاء قوة الشرطة الخاصة بتنظيم حركة المرور.

? السير في أوقات المنع التي تحددها الادارة العامة للمرور.

? عدم اعطاء أولوية المرور حسب ما تبينه اللائحة التنفيذية بشأن قانون المرور.

? عدم ربط حزام الأمان.

