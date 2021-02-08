حمّاد: قرارات الإغلاق ارتجالية وغير مدروسة ويجب تسريع التطعيم

وطن النهار

طالب النائب سعدون حماد، الحكومة بإلغاء قرار غلق بعض الأنشطة التجارية وإبقاء الوضع على ماهو عليه وأن تعمل على توفير اللقاحات لجميع المواطنين والمقيمين خلال شهر واحد.

وقال في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إنه تم توجيه دعوة رسمية لوزير الصحة لحضور اجتماع اللجنة الصحية غداً الثلاثاء لمناقشته في القرارات الأخيرة التي أصدرها مجلس الوزراء ومطالبته بإعادة الوضع لما كان عليه في السابق.

واعتبر أن قرارات السلطات الصحية الأخيرة بإغلاق الأنشطة التجارية والأندية الصحية وصالات استقبالات المطاعم والصالونات هي قرارات ارتجالية وغير مدروسة.

وبين أن القرار الوحيد السليم الذي اتخذه مجلس الوزراء هو تأجيل الأقساط المستحقة على أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشددا على ضرورة أن يشمل هذا القرار جميع المواطنين بمن فيهم من لم يقترضوا من الصندوق الوطني لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وطالب حمّاد الحكومة بتعويض المواطنين الذين تم إغلاق محلاتهم عن الخسائر التي تكبدوها.

ورأى حمّاد أن الخلل والسبب في زيادة الإصابات بفيروس كورونا يكمن في المنافذ وفي مقدمتها مطار الكويت وتحديدا من الوافدين الذين يدخلون البلاد بدون فحص أو بموجب فحص بي سي آر مزور حصلوا عليه من الخارج .

وأكد ضرورة إحكام السيطرة على المنافذ والمطار وإلزام القادمين من الخارج بالانتظار في المطار والمنافذ وعدم الدخول للبلاد لحين ظهور نتائج العينات التي تؤخذ منه في الكويت.

ورأى أن الإجراء السليم الذي يجب أن يتخذه وزير الصحة هو توفير اللقاحات لجميع المواطنين والمقيمين خلال مدة أقصاها شهر واحد، مشيرا إلى أن أعضاء اللجنة الصحية سألوا ممثلي وزارة الصحة في اجتماع سابق عن موعد الانتهاء من حملة التطعيم فأجابوا بأنها لن تقل عن سنة واحدة.

واعتبر أن الحل الوحيد هو إلغاء قرارات مجلس الوزراء وإعادة الوضع إلى ما كان عليه وتعويض المواطنين عن الخسائر التي تعرضوا لها نتيجة قرارات الإغلاق.

