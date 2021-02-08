علي القطان لتكويت وظائف المكاتب الصحية الخارجية

وطن النهار

دعا النائب د. علي القطان مجلس الخدمة المدنية بالتنسيق مع وزارة الصحة إلى اصدار قرار يضع بموجبه هيكلاً تنظيمياً وكادراً وظيفياً كويتياً لشغل الوظائف في المكاتب الصحية الخارجية وتعيين كفاءات وطنية جديدة بعد إنهاء خدمات العمالة الأجنبية وذلك وفق الشروط المنصوص عليها في القوانين الكويتية.

جاء ذلك ضمن اقتراح برغبة تقدم به إلى مجلس الأمة وقال في مستهله نظراً للمشاكل الطارئة في الآونة الأخيرة بالمكاتب الصحية الخارجية والتي أبرزت مخالفات مالية وإدارية من قبل بعض الموظفين العاملين فيها والتي يغلب عليها شغل الوظائف فيها للعمالة الأجنبية. ورغبة في تكويت وظائف جميع المكاتب الصحية الخارجية، وسعيا الى توفير الكوادر المتخصصة وإفساح المجال للكفاءات الوطنية من خلال توفير فرص عمل جديدة للمواطنين، وتوظيف المواطنين سوف يؤمن الحفاظ على المال العام في المكاتب الصحية الخارجية ويحمي حقوق المرضى الكويتيين ومرافقيهم بدافع إنساني أولاً ووطني ثانياً، ويكون مؤتمناً أكثر من غيره على الميزانية المخصصة لعلاج المرضى بالخارج. وسهولة وجدوى المحاسبة والرجوع على من يتسبب بأي مخالفات مالية أو إدارية، بصفته مواطناً وموظفا كويتيا يخضع للقوانين الكويتية في مثل هذه الحالات، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح المذكور لعرضه على مجلس الأمة.

