الطريجي لتجميد قرارات إغلاق الأنشطة

وطن النهار

قال النائب د. عبدالله الطريجي انه التقى عددا من المواطنين المتضررين من قرارات الاغلاق الحكومية والذين يمثلون تحالف رواد الاعمال والمشاريع الصغيرة المتضررة. واضاف الطريجي ان المواطنين المتضررين قدموا الكثير من الاقتراحات البديلة عن اغلاق محالهم ومشاريعهم ينبغي على الحكومة الاستماع لها، وألا تتخذ قرارات منفردة دون تشاور او تنسيق مع المعنيين. واوضح انه تم الاتفاق على تواصل اللقاءات والتنسيق بينه وبين «التحالف» المستحدث من اجل نقل اقتراحات المواطنين المتضررين ومطالبهم الى لجنة طوارئ كورونا بشكل خاص، والحكومة بشكل عام، داعيا رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الى التدخل بتجميد تطبيق قرارات الاغلاق وذلك لحين الاستماع مباشرة الى مقترحات المواطنين.