العلي: 25 فرقة تراقب تطبيق قرارات الإغلاق

وطن النهار

اكد رئيس الفرق الميدانية في اللجنة الوزارية لمتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية اللواء المتقاعد عبدالفتاح العلي التزام أصحاب المحال والأسواق التجارية بمحافظة الجهراء بنسبة عالية بقرار مجلس الوزراء الخاص بالاغلاق بعد الثامنة مساء.

وقال العلي في كلمة للصحافيين خلال حملة ميدانية لتطبيق الاشتراطات الصحية وتنفيذ قرارات مجلس الوزراء بمحافظة الجهراء ان هناك 25 فرقة منتشرة في جميع أنحاء الكويت للتأكد من الالتزام باشتراطات الوقاية وقرارات مجلس الوزراء.

وأضاف ان الحملات ستتواصل لتحرير المخالفات ضد مخالفي الاشتراطات الصحية في جميع المحافظات إضافة لتكثيف الجولات على الأماكن التي يكثر بها التجمعات كما سيتم رصد جميع الملاحظات لرفعها إلى اللجنة للنظر فيها. وذكر ان اللجنة قامت بعقد عدة اجتماعات مسبقة ناقشت خلالها آلية عمل الفرق والمهمات الموكلة لكل فريق إضافة لتسجيل أبرز الملاحظات والعقبات التي ستواجه العمل الميداني خاصة المتعلقة بالأنشطة التجارية في جميع نوبات العمل على مدار اليوم.

وأشار العلي الى انه لمس التزاما ملحوظا من قبل أهالي الجهراء مؤكدا ان اللجنة شددت على جميع المحال التجارية عدم العمل بعد الثامنة مساء كما قامت بالتأكد من اغلاق جميع المحلات غير الغذائية مثل المقاهي وغيرها.

وافاد ان الحملة ستشمل الاسطبلات والجواخير، مبينا ان اللجنة رصدت العديد من المخيمات الشبابية والعائلية (الكشتات) على خط الشهيد فهد الأحمد والتي تعد مخالفة معربا عن امله بالتعاون مع اللجنة بالازالة الفورية لها.

