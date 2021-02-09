المنفوحي: 90 %التزام المحال بمواعيد الإغلاق

وطن النهار

أطلقت البلدية جولاتها الميدانية المكثفة من قبل فرق لجان الاشتراطات الصحية في مختلف المحافظات تزامنا مع البدء في تنفيذ قرار مديرعام البلدية الخاص بإيقاف العمل لانشطة التجهيزات الغذائية ومحال العناية الشخصية (صالونات الحلاقة - وصالونات التجميل للسيدات) والاندية الصحية اضافة الى ايقاف العمل لمزاولة النشاط اليومي لكل الانشطة التجارية من الساعة 8 مساء وحتى الساعة 5 فجرا ومنع استقبال الزبائن في صالات المطاعم الى جانب الاكتفاء بتوصيل الطلبات الخارجية اثناء فترة إغلاق المحال في مختلف انشطتها مع استثناء منافذ التسوق الغذائية والمستلزمات الطبية والصيدليات ومراكز بيع المواد التموينية من الإغلاق.

تجارب

واثنى مدير عام البلدية م. أحمد المنفوحي على تجاوب أصحاب المحال التجارية بشأن إيقاف العمل لبعض الانشطة التجارية ، مشيدا بتعاون 90‎% من العاملين في المحال بتنفيذ القرار الذي يأتي بناء على مقتضيات المصلحة العامة وتوصيات السلطات الصحية.

وأوضح المنفوحي ان مفتشي الفرق الميدانية وجدوا تعاوناً كبيراً من قبل اصحاب المحال التجارية والتزامهم باغلاق محالهم خلال فترة ايقاف مزاولة النشاط من الساعة 8 مساء وحتى الـ 5 فجرا الى جانب الالتزام باستخدام الوسائل الوقائية لضمان سلامة مرتادي تلك المحال والحرص على التقيد بتطبيق الاشتراطات الصحية.

واكد ان مهام الفرق الميدانية هو تشديد الرقابة من خلال الجولات التفتيشية للتأكد من التزام اصحاب المحال، مبينا انه في حال عدم تعاون اي محل واستمرار المخالفة في تطبيق ما جاء بقرار البلدية الخاص بالاشتراطات الصحية او وقف العمل لبعض الانشطة التجارية ستتخذ عقوبات مغلظة بحق المخالفين لحماية المجتمع في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد جراء جائحة «كوفيد - 19».

بدورها نفذت الفرق الميدانية في افرع المحافظات جولات مكثفة للتأكد من مدى التزام العاملين بمختلف الانشطة التجارية من استخدام الوسائل الوقائية من لبس الكمامات والقفازات وتوفير المعقمات ومنع التجمعات واقامة الحفلات والولائم للحد من انتشار فيروس كورونا «كوفيد- 19 المستجد».

واسفرت الجولة الميدانية التي قام بها فريق لجنة الاشتراطات الصحية في بلدية محافظة الاحمدي عن تحرير 25 مخالفة لبعض المحال في عدد من المجمعات التجارية بمناطق المحافظة.

وكذلك قام فريق لجنة الاشتراطات في بلدية محافظة الفروانية بتحرير مخالفتين وتوجيه 47 تنبيهاً شفوياً للالتزام التام بالقرار.

كما قام فريق لجنة الاشتراطات الصحية في بلدية محافظة حولي بجولة ميدانية على عدد من المحال والمجمعات التجارية للتأكد من التزام اصحاب المحلات بالاجراءات الوقائية ومدى تطبيق كل الاشتراطات الاحترازية والتي أسفرت عن تحرير 3 مخالفات لعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية، فيما شدد فريق لجنة الاشتراطات الصحية في بلدية محافظة العاصمة من جولاته التفتيشية على عدد من الاسواق والمحال التجارية للتأكد من مدى تطبيق الاشتراطات الصحية والالتزام بمواعيد ايقاف مزاولة الانشطة التي وردت في القرار الصادر وقد أسفرت الجولات التفتيشية عن تحرير مخالفتين وتوجيه 13 تنبيهاً.

وشهدت محافظة مبارك الكبير تكثيف الفريق الميداني المنوط به تطبيق الاشتراطات الصحية جولاته الميدانية في اسواق القرين وعدد من المجمعات بجميع مناطق المحافظة اسفرت عن تحرير مخالفة وتوجيه 14 إنذارا لمحال للالتزام بالاشتراطات الصحية ومواعيد الغلق.

فيما قام فريق لجنة الاشتراطات الصحية في بلدية محافظة الجهراء بتنفيذ جولات ميدانية على المحال والمجمعات التجارية بمناطق المحافظة وقد تبين الالتزام التام للمحلات بفترة الغلق التي نصت عليها القرارات الصادرة بهذا الشأن.

