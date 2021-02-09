«الأوقاف»: الالتزام بالضوابط والاشتراطات الصحية في المساجد

وطن النهار

أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تعميما موجها إلى مديري إدارات مساجد المحافظات بشأن مراعاة الضوابط والاشتراطات الصحية في المساجد، متمثلة بالالتزام بما جاء بالقرارات الوزارية والإدارية فيما يتعلق بالضوابط والاشتراطات الصحية في المساجد، وتذكير المصلين بها، وأهمها: التزام المصلين بلبس الكمام عند دخول المسجد، وخلال مدة بقائهم وحتى مغادرة المسجد، الالتزام بإحضار كل مصل سجادة خاصة به للصلاة عليها، على أن توضع، حسب العلامات الموضحة في المسجد، التزام المصلين بالتباعد الجسدي قبل الصلاة وأثناء الصلاة وبعدها، وتجنب المصافحة والتجاور مع بقية المصلين، وذلك قبل وبعد الصلاة، إبقاء أبواب المساجد مفتوحة أثناء دخول وخروج المصلين، مع فتح جميع النوافذ، التزام المصلين بالخروج من المسجد دون تزاحم على الأبواب مع ترك مسافة مناسبة، كذلك الالتزام بمدة خطبة وصلاة الجمعة بمدة لا تزيد على 15 دقيقة كحد أقصى، مع تخفيف الصلاة ومراعاة تحقيق الأركان والواجبات، مؤكدة على ما جاء بالقرار الوزاري رقم 69 لسنة 2020 من إمكانية إغلاق المسجد غير الملتزم بالضوابط والاشتراطات الصحية، وذلك حفاظا على سلامة المصلين.

