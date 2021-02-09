وزير الداخلية: تلمُّس احتياجات نزلاء «الإصلاحية»

وطن النهار

قام وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي، بجولة تفقدية داخل قطاع المؤسسات الاصلاحية وتنفيذ الأحكام، حيث كان في استقباله الوكيل المساعد لقطاع المؤسسات الاصلاحية وتنفيذ الأحكام اللواء طلال معرفي بحضور عدد من الوكلاء المساعدين ذوي الاختصاص، حيث اطلع خلالها على عرض مرئي عن المنشآت الخاصة بالسجون والنقلة النوعية التي شهدتها، وكذلك الخدمات المقدمة على الجانب الصحي من خلال عدد المستشفيات والتي تضم التخصصات الطبية والمختبرات والأشعة والصحة الوقائية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد في مواجهة فيروس كورونا، وكذلك الجانب الاجتماعي المتمثل في بيت العائلة المخصص للتواصل العائلي من خلال الزيارات المقررة وفق اللوائح والنظم المتبعة في هذا الشأن.

وانتقل إلى سجن النساء، حيث تفقد غرفة العمليات واستمع لشرح عن الأنشطة والبرامج المخصصة لهن والجانب الترفيهي والتوعوي والتوجيه الدائم بأهمية الدور الذي يمكن ان يقمن به في خدمة المجتمع.

وطالب العلي بضرورة مواصلة العمل على تأهيل وتدريب العنصر البشري من العاملين داخل قطاع المؤسسات الاصلاحية وتنفيذ الأحكام على كيفية التعامل مع النزلاء وفق الاشتراطات المقررة في المواثيق والمعايير الدولية لحقوق الانسان.

وفي ختام الجولة، اعرب وزير الداخلية عن تقديره للجهود المبذولة داخل قطاع المؤسسات الاصلاحية وتنفيذ الأحكام من خلال الرعاية والأنشطة والبرامج المقدمة للنزلاء والنزيلات، ما يعزز مكانة الكويت كدولة رائدة للحفاظ على حقوق الانسان، مشددا على مواصلة تلمس احتياجات النزلاء بشكل مستمر، والارتقاء بكل ما من شأنه تأهيل وتدريب النزلاء والنزيلات ليصبحوا افرادا صالحين في المجتمع، وتعزيز التعامل الانساني مع ضرورة تشديد الاجراءات الأمنية داخل السجن.

