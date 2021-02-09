«الجنايات»: حبس نقيب 7 سنوات لتزويره شهادة الحقوق

وطن النهار

قضت محكمة الجنايات امس برئاسة المستشار نايف الداهوم بحبس احد ابناء الاسرة الحاكمة يعمل برتبة «نقيب» في وزارة الداخلية 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، كما امرته برد مبلغ 157 الف دينار وتغريمه ضعف المبلغ في قضية «تزوير شهادة حقوق جامعية».

وكانت النيابة العامة اسندت للمتهم ارتكاب تزوير في محرر رسمي (شهادات دراسية) واستولى بغير حق على مزايا مالية ممنوحة لشاغلي الوظيفة.

وتتلخص الواقعة فيما اسندته النيابة العامة للمواطن واخرين انهم ارتكبوا واخر مجهول تزويرا في محرر رسمي بقصد استعماله على نحو يوهم بأنه مطابق للحقيقة وهو شهادة حصول المتهم الأول على بكالوريوس الحقوق والمنسوب صدورها إلى احدى الجامعات العربية والتي تمت معادلتها بمعرفة ادارة معادلة الشهادات العلمية في وزارة التعليم العالي، وذلك بأن اتفقوا مع المتهم المجهول على تزويرها وأمدوه ببياناتها فقام باصطناعها على غرار الصحيح منها اثبت بها على خلاف الحقيقة حصول المتهم الأول على المؤهل العلمي المذكور.

