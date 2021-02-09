«الأبحاث»: نظام ذكي لحصر الانبعاثات والملوثات حفاظاً على جودة الهواء

وطن النهار

أنجز معهد الكويت للابحاث العلمية ممثلاً في مركز ابحاث البيئة والعلوم الحياتية، مشروعاً بحثياً بعنوان «تطوير نظام متكامل لحصر الانبعاثات في الكويت»، تم خلاله حصر الانبعاثات في الدولة، وتطوير نظام معلومات متكامل لادارة جودة الهواء. وقد تم انجاز المشروع بتمويل من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.

في هذا السياق، اوضح مدير المشروع د. أشرف رمضان باحث علمي اول بمركز ابحاث البيئة والعلوم الحياتية، ان المعهد قام بتطوير نظام ذكي لحصر الانبعاثات من خلال اضافة خاصية النمذجة الرقمية قصيرة المدى وطويلة المدى، واضافة خاصية حساب مخاطر الصحة، وربط البيانات الأساسية من محطات رصد الهواء الخارجي لانشاء نظام معلومات شامل لادارة جودة الهواء للكويت، وحساب الانبعاثات للملوثات المعيارية والملوثات غير المعيارية والغازات الدفيئة والمعادن الثقيلة، وقد شملت الدراسة كل مصادر الانبعاثات في المنطقة الجغرافية للأراضي والمياه الاقليمية للكويت.

وأشار اشرف إلى ان حصر الانبعاث لا يتوقف عند مرحلة الابلاغ، بل هي عملية مستمرة من الصيانة الدورية والتحديث والتنقيح والتحسين. ويجب ان يستمر الوقت والجهد والموارد المستثمرة في تطوير حصر الانبعاث. وعليه يوصى بتحديث قاعدة بيانات مرة كل خمس سنوات مع ضرورة التأكد من اشتمال التحديث على المصادر الجديدة التي تم تشغيلها، والمصادر التي تم اخراجها من التشغيل، والتغيرات الموجودة في ظروف التشغيل للمصادر الحالية، والتغيرات في استخدام الأراضي، أو حتى التغييرات في ادوات تقدير الانبعاثات أو معاملات الانبعاث.

