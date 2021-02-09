«تدريس التطبيقي» طالبت بإنشاء مراكز خدمة مواطن في الكليات

وطن النهار

أعرب رئيس رابطة اعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. يوسف العنزي عن جزيل شكره لوزير الداخلية الشيخ ثامر العلي على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة في اللقاء الذي جمع بينه وأعضاء الهيئة الادارية للرابطة في مكتب وزير الداخلية بصبحان اول من امس الأحد، وتم خلاله تناول عدد من قضايا وهموم اعضاء هيئة التدريس في الكليات التطبيقية والتي شهدت تفاعلاً ايجابيا من الوزير.

وأوضح الناطق الرسمي للرابطة د. سعد بوسمري المطيري ان رئيس الرابطة استهل حديثه بشكر الوزير، ونقل له تحيات اعضاء هيئة التدريس وجميع منتسبي الهيئة، متمنياً له التوفيق والسداد.

وبين المطيري ان ابرز القضايا التي طرحتها الرابطة تمثلت في ترسيخ التعاون بين اعضاء التدريس ووزارة الداخلية، ومن ذلك الاستعانة بأعضاء التدريس كمستشارين وأعضاء لجان مشتركة مع القضايا المهمة في الوزارة والظواهر المجتمعية وغيرها كون الهيئة تمتلك العناصر الأكاديمية والموارد البشرية التي تؤهلها لذلك.

وأكدت الرابطة أهمية انشاء مراكز خدمة مواطن في الكليات لتخليص معاملات العاملين في الكليات لضمان سير العملية التعليمية دون ارباك المراجعات الشخصية وذلك بعد عودة الدراسة لأمورها الطبيعية، كما كانت قبل جائحة «كورونا».

