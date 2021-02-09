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وطن النهار

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كمال سأل عن إصدار تراخيص الأندية والاتحادات


قدم عضو المجلس البلدي د. حسن كمال سؤالا عن اصدار تراخيص أنشطة الأندية الرياضية والاتحادات، وقال في تصريح صحافي صدرت بالسابق قرارات عدة للمجلس البلدي تسمح فيها للأندية والاتحادات الرياضية بالاستثمار في مواقعها، عن طريق استقطاع مساحة محددة من المساحة الاجمالية لاستغلال النشاط التجاري والاستثماري، بهدف زيادة الاستثمار في المواقع الرياضة وزيادة المردود المادي للأندية. وطالب كمال بإفادته حول ماهية اجراءات بلدية الكويت في اصدار التراخيص اللازمة للأنشطة التجارية والاستثمارية في مواقع الأندية والاتحادات الرياضية الواقعة في المناطق السكنية والاستثمارية وغيرها، وفق قرارات المجلس البلدي.


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