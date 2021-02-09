حالة إنذار.. إصابات «كورونا» تلامس الألف حالة

وطن النهار

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 996 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك اجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد الى 171994 فيما سجلت ثلاث حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الان 969 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان عدد الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 90 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت اصابتها بمرض (كوفيد 19) ومازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 8905 حالات.

وأضاف ان عدد المسحات التي تم اجراؤها في الساعات الـ24 الماضية بلغ 8864 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 1608305 فحوصات لافتا الى ان نسبة الاصابات لعدد المسحات في الـ24 ساعة الماضية بلغ 11?2 في المئة.

وجدد السند دعوة المواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بسبل الوقاية كافة وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني.

وأوصى الجميع بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الارشادات والتوصيات وكل ما من شأنه الاسهام في احتواء انتشار الفيروس.

وكانت وزارة الصحة أعلنت 582 اصابة في الساعات الـ24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 162120.

