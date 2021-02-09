«التربية» طالبت «الأساسية» بغلق التخصصات الفائضة

وطن النهار

بينما بحث وكيل وزارة التربية للتعليم العام اسامة السلطان، صباح أمس مع عميد كلية التربية الأساسية الدكتور فريح العنزي، بعض المقترحات الخاصة بمتابعة الخريجين، علمت «النهار» من مصادرها أن وزارة التربية طلبت اغلاق بعض التخصصات الفائضة لديها، والعمل على التدريب الميداني عن بعد للخريجين بما يتوافق مع ظروف الجائحة.

وأشارت المصادر، الى أن التربية أكدت أهمية ايقاف تخصصات رياض الاطفال والعلوم والاجتماعيات والاسلامية اناث والفرنسي اناث والاحياء اناث والجيولوجيا اناث، موضحة أن الوزارة تعاني تكدس هذه التخصصات في مدارسها.

وأكدت أن التربية ممثلة في قطاع التعليم العام حريصة على تنظيم عملية توزيع الكوادر التعليمية على عموم المناطق التعليمية وفق الميزانيات المطلوبة والحاجة اللازمة للمدارس دون الوقوع بمشكلة الفائض من التخصصات، مشيرة الى أن قطاع التعليم العام يعمل على تلافي المشاكل الموجودة في الميدان التربوي لاسيما المتعلق بسوء توزيع المعلمين والمعلمات بين المدارس آخذا بالاعتبار سد الحاجة اللازمة بالاعداد المطلوبة من غير احداث الزيادة.

وبالعودة للاجتماع الذي عقد في مقر الكلية، ناقش السطان والعنزي، متابعة خريجي كلية التربية الأساسية بنظام التعليم عن بعد وكيفية التعامل مع المخرجات من ناحية التدريب الميداني بالاضافة الى مناقشة بعض المقترحات لمتابعة الخريجين، الى جانب التخصصات المطلوبة للتربية والكفيلة بسد الاحتياجات خلال المرحلة المقبلة.

حضر الاجتماع، كل من مدير ادارة التنسيق بالتكليف حميدة القلاف والموجه العام للغة الفرنسية أنور الكندري والموجه الفني الأول للغة الفرنسية بمنطقة حولي التعليمية أنوار الرضوان.

