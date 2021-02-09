جامعة الخليج أطلقت منحة دراسية للعاملين في الصفوف الأولى

وطن النهار

كشفت رئيسة قسم استقطاب الطلبة في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا، هبه الرومي، أن الجامعة أطلقت مبادرة تضامنية موجهة للعاملين في الصفوف الأمامية لمكافحة وباء فيروس كورونا في البلاد.

ولفتت الرومي في تصريح صحافي، الى أن هذه المبادرة تشمل تكّفُل الجامعة بتغطية نسبة 20 في المئة من الرسوم الدراسية لجميع العاملين في الصفوف الأمامية، الذين أظهروا تفانيهم في أداء واجبهم خلال جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، بالاضافة الى أبنائهم، مشيرة في الوقت عينه الى أن هذه المنحة الدراسية الحصرية، والتي تأتي تحت عنوان «مبادرة جامعة الخليج للتضامن مع العاملين في الصفوف الأمامية»، تمثل تعبيراً من الجامعة عن تقديرها لأبطال الخطوط الأمامية الذين أظهروا حماساً وتفانياً لا هوادة فيه، وجهوداً دؤوبة ومثابرة مشهودة، على الرغم من الظروف الصحية المحفوفة بالمخاطر وسط أزمة «كوفيد - 19».

وأوضحت الرومي أن المبادرة تؤكد على تقدير الجامعة للتضحيات التي قدمها هؤلاء العاملون والمخاطر التي عرّضوا أنفسهم لها، وذلك من خلال السماح لهم ولأبنائهم للدراسة في الجامعة عبر دفع رسوم مخفّضة، لافتة في الوقت نفسه الى أن الجامعة تطلق هذه المنحة كجزء من التزامها بالمسؤولية الاجتماعية، خصوصاً وأنها تأتي وسط ظروف استثنائية تعيشها البلاد والعالم أجمع.

ونوّهت الرومي الى أن فتح باب التقديم لهذه المنحة سيكون لمرة واحدة، على أن يبدأ المستوفون للشروط بالالتحاق في دراستهم خلال الفصل الأول من العام الأكاديمي 2021/2022، مبينة أن التسجيل في هذه المنحة متاح لجميع الجنسيات.

