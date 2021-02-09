المجددي يدعو «البيئة» لمواجهة ظاهرة انقراض النحل

وطن النهار

أكد خبير انتاج العسل وتربية النحل ومدير شركة معجزة الشفاء محمد قاسم المجددي أن النحل من الحشرات المهمه في الحياة البشرية، لذلك فان ظاهرة انقراض النحل لشيء مخيف، لأنه يهدد حياة البشر، وفي ضوء ذلك طالب خبراء البيئة بمواجهة تلك الظاهرة للحفاظ على الثروة الاقتصادية المتمثلة في «النحل». وفي سياق متصل ، أفاد خبير تربية النحل بأن من بين 100 نوع من المحاصيل التي توفر لنا 90 % من غذائنا، يتم تلقيح %70 بواسطة النحل، فـالنحل هو العنصر الأساس في تكاثر النباتات، لأنه يعمل على نقل حبوب اللقاح من السداة الذكور الى المدقات الاناث.

وكشف المجددي خلال تصريح صحافي له عن أهم أسباب اختفاء النحل حسب آراء العلماء المتمثلة في المبيدات الحشرية والأمراض والطفيليات فضلاً عن تأثير ظاهرة الاحتباس الحراري والأحوال الجوية بجانب ذبذبدات الموجات اللاسلكية. وقال: تعد حبوب لقاح المحاصيل المعدلة وراثياً سبب رئيسي في موت النحل، لأنها تضعف من مقاومته أمام عدة أنواع من الفطريات، مما يعرض خلايا النحل للسموم.

وأفاد انه بحسب أراء الخبراء والمختصين فان التعديل الجيني للنباتات قد يكون سبباً لتناقص مستعمرات النحل، لانه يؤدي الى تحوير وراثي يتزامن مع غبار الطلع للزهور، فتلقح الزهور لتنتج ثماراً معدلة وراثياً ، فضلا عن «عث الفاروا» الذي يعد مصدر رئيس لمرض معوي يصيب النحل ويؤدي الى وفاته ، مشيراً الى أن استخدام علاجات ضد هذا العث، قد تتسبب بأمراض تستدعي استخدام مضادات حيوية قد يؤدي الافراط باستخدامها الى خلل في الجهاز المناعي للنحل.

