«الجمعية الكويتية لرعاية المسنين» اعتمدت التقرير الإداري للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

وطن النهار

أشهرت الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين لمدة غير محدودة بموجب القرار الوزاري لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل رقم ( 116/ أ) لسنة 2014م والصادر بتاريخ 25 / 6 / 2014م، و بناءً على نص المادة (2) من قرار إشهار الجمعية باشرت الجمعية أعمالها وبرامجها وأنشطتها بعد نشر قرار الاشهار في العدد رقم (1192) الصادر في يوم الأحد 15 رمضان 1435هـ، الموافق 13 يوليو 2014م من الجريدة الرسمية الكويت اليوم والذي تضمن ملخص النظام الأساسي، وأسماء الأعضاء المؤسسين للجمعية،وكيفية مباشرة الجمعية لأعمالها.

وتهدف الجمعية لتقديم مجموعة متنوعة من الخدمات للمسنين مادية ومعنوية كالتالي:

أولاً: تقديم الدعم المادي والمعنوي لتوفير الرعاية للمسنين (رجال – نساء) من كبار السن والذين يبلغون من العمر 65 عاماً فأكثر ويعانون من الشيخوخة والأولوية للمواطنين.

ثانياً: تقديم الدعم المادي لتوفير الاحتياجات الصحية والنفسية والمعدات الطبية والأجهزة التعويضية والتأهيلية للمسنين بالتنسيق والتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وذويهم وأسرهم.

ثالثاً: نشر الوعي بين المسنين وأسرهم عن خدمات رعاية المسنين التي تقدمها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والمؤسسات والوزارات الأخرى وتوعيتهم عن قانون رعاية المسنين. والعمل على توعية المسنين والأسر والمجتمع بسمات الشيخوخة والتطورات التي تطرأ على المسنين نتيجة الشيخوخة وكيفية المساعدة على تجاوز مشكلاتهم.

رابعاً : السعي لمنح مميزات خاصة للمسنين بالمستشفيات والعيادات الخاصة من حيث إعطائهم تخفيضات مالية ومنحهم الأولوية في مواعيد المراجعة وإجراء العمليات الجراحية بالمستشفيات الحكومية والخاصة، وتخصيص أماكن خاصة لهم في مواقف السيارات وأماكن الانتظار، والسعي لإعطائهم نفس المميزات التي تمنح للمعاقين.

خامساً : المشاركة في توفير البديل للأسر التي لديها مسن يعاني من أمراض مزمنة ولا يرغبون بإيداعه في المستشفيات بتقديم الخدمات الصحية له وذلك عن طريق الاتفاق مع العيادات والمستشفيات الخاصة لعلاج هؤلاء المسنين بمنازلهم.

سادساً: المشاركة في تنظيم زيارات داخلية وخارجية للمسنين وتنفيذ الأنشطة الترفيهية والترويحية لهم وعمل برامج اجتماعية وثقافية وحرفية لإدماجهم في المجتمع بالتنسيق مع الجهات المعنية.

سابعاً : العمل على إتمام الدور الحكومي الشامل في خدمة المسنين من خلال توفير كل سبل الدعم لهذا الدور في سبيل إنجاحه وبما يعود بالنفع على المسنين وخدمتهم.

وبعد أن تم التصديق على التقرير الإداري والمالي للجمعية لعام 2017م، تمت تزكية أعضاء مجلس إدارة الجمعية من قبل أعضاء الجمعية العمومية في الاجتماع المنعقد في يوم الأحد الموافق 9/4/2017م بحضور السيد يوسف عياد العفاسي ممثل وزارة الشؤون الاجتماعية، حيث تم التصديق على تشكيل مجلس إدارة الجمعية وتحديد رئيس المجلس ونائب الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق على النحو التالي

1) السيد/ إبراهيم طاهر أحمد البغلي، رئيس مجلس الإدارة، رئيساً.

2) السيد / علي حسن عبد الحسين محمد، نائب الرئيس، عضواً.

3) السيد/ د. عبد الله أحمد محمد البغلي، أمين الصندوق، عضواً.

4) السيد / منصور عايش حسين السلامين، أمين السر، عضواً.

5) السيد / د. وضحة جابر العنزي، عضواً.

6) السيدة/ أمينة عبدالخالق سليمان علي، عضواً.

7) السيد / د. بدر سليمان الدمخي، عضواً.

8) السيدة / منى سليمان الفريح، عضوا.ً.

