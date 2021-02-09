البغلي: مستعدون لوضع كل الإمكانات تحت تصرف الدولة للحد من تفشي «كورونا»

وطن النهار

أكد رئيس مجلس ادارة الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين ابراهيم البغلي أن مجلس ادارة الجمعية اعتمد توصيات وقرارات بشأن تنفيذ اختصاصات الجمعية وتحقيق أهدافها.

واشار البغلي الى انه تم الاستمرار في تحرير ونشر الأخبار والتحقيقات الصحافية في الصفحة الأسبوعية المتخصصة في رعاية وتأهيل المسنين تحت مسمى امي وأبوي تاج رأسي في جريدة «النهار» اليومية تم نشر فيها العديد من الأخبار والتحقيقات التي تخص المسنين في كل يوم ثلاثاء من كل أسبوع وتم التركيز على أنشطة وبرامج الجمعية التي تم تنفيذها طوال فترة جائحة كورونا.

وتمت مناقشة تصورات الاعضاء بشأن تنمية ايرادات الجمعية لتوفير الدعم المادي لتغطية احتياجات الجمعية.

وأوضح البغلي انه تم تنفيذ ما جاء في مذكرة التفاهم والتعاون المبرمة بين الجمعية ومركز الملك سلمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، ومتابعة تنفيذ ما جاء في مذكرة التعاون الثنائي في مجال رعاية وخدمة وتأهيل كبار السن بين الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين بالكويت و مركز تمكين ورعاية كبار السن (إحسان (بدولة قطر، وذلك بالتنسيق مع رئيس مجلس الإدارة.

واكد البغلي ان الجمعية باشرت تنفيذ أعمالها وبرامجها وأنشطتها لعام 2020م وفقاً لتصورات وتطلعات واقتراحات اعضاء مجلس الإدارة والتي من شأنها تشجيع القطاع الحكومي والخاص وافراد ومؤسسات المجتمع المدني للمشاركة فيها وكيفية تمويل ورعاية هذه الانشطة والبرامج، بما يتفق مع خطة دولة الكويت التي أعلنتها لمواجهة جائحة كورونا بتاريخ 23 فبراير 2020م، وتعزيز وبيان استعداد الجمعية التام بتسخير كل إمكاناتها ووضعها تحت تصرف الجهات المعنية بالدولة والمسؤولة عن وضع وتنفيذ الآلية المناسبة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد والتعاون في جميع المجالات التي تتفق مع أهداف الجمعية والصالح العام للدولة.

وتطرق البغلي الى مشاركة الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين في دعم جهود المؤسسات والهيئات الحكومية لمواجهة جائحة كورونا، واستعداد الجمعية التام بتسخير جميع إمكاناتها ووضعها تحت التصرف والتعاون في مجالات العمل التطوعي حيث سيتم تخصيص متطوعين لقضاء جزء من الوقت في المواقع التي يتم تحديدها والإشراف عليها من قبل الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، بهدف دعم ومساعدة الجهاز الوظيفي العامل في تقديم مختلف أوجه الرعاية والخدمة والتأهيل للحالات التي تتلقى الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية والتأهيلية للمستفيدين في جميع مواقع الهيئة المختلفة طوال فترة مكافحة فيروس كورونا المستجد.

كما تطرق البغلي الى مشاركة الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين في دعم جهود اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية والجمعيات التعاونية المعنية في مواجهة جائحة كورونا وجميع المتطوعين في فريق الرواد التطوعي من المتطوعين المؤهلين الذين تم تأهيلهم وتدريبهم في دورات تخصصية بالتعاون مع وزارة الصحة وجامعة الكويت على فن التعامل الصحي والنفسي والاجتماعي لرعاية وخدمة وتأهيل كبار السن، وفن التعامل في تقديم الإسعافات الأولية للمستفيدين في كل مواقع الجمعيات التعاونية. هذه الفترة وباعتبارهم من الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس وذلك طوال

ساعات عمل الجمعيات التعاونية، و طوال فترة الحظر الجزئي المتفق عليها مع تطبيق الإجراءات الاحترازية من قبل الاتحاد والجمعيات التعاونية للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا المستجد

ومن جانبه اكد نائب رئيس مجلس ادارة الجمعية الكويتية السيد علي حسن أن الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين نفذت تحت شعار «سلة الخيرات» حملة توزيع الخضار و الفواكه على الأسر المتعففة لمدة يومين وبمشاركة 200 متطوع ومتطوعة للتخفيف من تداعيات الأزمة ورفع الأعباء عن كاهل المقيمين على هذه الأرض، و ذلك تماشياً مع توجيهات كلمة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح - طيب الله ثراه - لمواجهة جائحة فيروس كورونا «Covid-19» المستجد تحت شعار سلة الخيرات.

وقال علي حسن ان الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين تهدف من تنفيذ مشاريعها وأنشطتها إلى تعزيز تربية وتنشئة أجيال صالحة وغرس التعاليم الإسلامية السمحة والقيم الإنسانية الأصيلة في نفوسهم التي يحق لنا أن نسجل بكل فخر واعتزاز تقديرنا للانجازات التي حققها الأبناء والأحفاد لكي تظل مسيرة العمل التطوعي على الخطى والركائز التي تم ترسيخها في هذا البلد المعطاء.

حيث نظمت الجمعية محاضرة علمية متخصصة بعنوان (جودة الحياة) المتعلقة بصحة الفم موجهة للأفراد المصابين بداء السكري وذلك عن طريق منصة زووم الالكترونية حاضر فيها الدكتور عبدالكريم مبروك اختصاصي صحة عامة بوزارة الصحة وذلك في تمام الساعة السادسة مساء وشارك في المحاضرة عدد 50 مشاركاً من داخل الكويت وخارجها.

ونظمت الجمعية ورشة عمل متخصصة وتم تنفيذ فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لمرضى السكري لعام 2020م لصالح المسنين الذين يتلقون مختلف أوجه الرعاية والخدمة والتأهيل من قبل وزارة الصحة والمؤسسات التي ترعاهم بالجهات الحكومية والأهلية والخيرية والخاصة بالدولة بالتنسيق والتعاون مع الجمعية وفقاً للقانون حيث خصصت الجمعية عدد (600) سلة صحية تتكون من علبة كمامات صحية ومعقم لليدين وبروشورات.

كما نظمت الجمعية فعاليات (مرثية المرحوم الشيخ صباح الأحمد الصباح ) حيث تم تنفيذ فعاليات عدة تم من خلالها تأبين ورثاء صاحب السمو الراحل المغفور له الشيخ صباح الأحمد الصباح طيب الله ثراه بعنوان (ستبقى دائماً في قلوبنا).

وتطرق علي حسن الى تنفيذ المشروع الاجتماعي والخيري من قبل الجمعية تحت شعار (نعم..... نهتم بتعليمكم عن بعد) خلال الفترة من 2 إلى 24/12/2020م، بالتنسيق والتعاون والرعاية من قبل شركة سوق لاند المركزي الموقرة والمتمثلة في توزيع عدد (146)جهاز كمبيوتر محمول ( لاب توب) لاستخدامها في التعليم عن بعد من قبل أبناء المسنين المستفيدين من مختلف أوجه الخدمة والرعاية والتأهيل التي تقدمها لهم الجهات الحكومية والأهلية والخيرية والخاصة بدولة الكويت.

كما تطرق علي حسن الى مشاركة الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين في جهود وزارة الصحة لمواجهة جائحة كورونا، حيث تمت مخاطبة رئيس الخدمات الصحية لكبار السن منطقة حولي الصحية الدكتور إبراهيم عبدالله الحمادي بشأن قيام الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين بتوفير وتشغيل عدد ( 10) خطوط هاتفية شاملة خدمة الانترنت لاستخدامها من قبل المختصين العاملين في عيادات كبار السن في كل المناطق الصحية للتواصل مع كبار السن طوال فترة مكافحة فيروس كورونا.

