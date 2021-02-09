حماية كبار السن من خطر جائحة «كورونا».. هدفنا

وطن النهار

تعمل الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين على التعاون والتنسيق ومشاركة العديد من المؤسسات الحكومية والخيرية والخاصة وعدد من الشخصيات الفاعلة والناشطة في مجال العمل الاجتماعي من أفراد ومؤسسات المجتمع المدني وعدد من المجموعات التطوعية لتحقيق أهدافها بالدرجة المطلوبة.

ان هذا العمل المتميز للجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين لم يأت من فراغ بل هناك جنود مجهولون يعملون ليل نهار من أجل خدمة كبار السن.

ان أعمال الخير في هذا البلد العزيز كانت ومازالت تتدفق بالعطاء المستمر، لخدمة ورعاية كبار السن ويجب ألا تنضب أبداً رغم كل الظروف المحيطة، وخصوصا في زمن تفشي جائحة «كورونا» وذلك بفضل من الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل قيادتنا الرشيدة التي أضاءت لنا طريق الخير والعطاء في هذا الوطن الغالي بقيادة حضرة صاحب السمو الامير الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح - حفظه الله ورعاه-، وولي عهده الامين سمو الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح حفظه الله.

الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين تسعى لنشر الوعي بالاهتمام بالوالدين والمسنين، حيث بدأنا عند انطلاق الجمعية بمسابقة جائزة التميز العلمي التي تقدمها الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين للدراسات والبحوث المتخصصة في رعاية وتأهيل المسنين من عدة محاور.

المحور الاول: سياسات وآليات الحماية الإنسانية للمسنين

? الأهداف العامة والسياسات والخطط والبرامج للعمل مع المسنين.

? الاتجاهات الحديثة في رعاية المسنين على المستوى الدولي.

? تفعيل الاتفاقات والبرتوكولات الدولية تجاه المسنين.

? الحماية القانونية للمسنين واستشراف الجديد في التشريعات الخليجية والعربية.

? الرعاية المؤسسية للمسنين في ظل التحولات المجتمعية والدولية.

المحور الثاني: الرعاية الاجتماعية الشاملة للمسنين

? المشكلات الحياتية لكبار السن في الدول الخليجية والعربية.

? مفاهيم وأساليب الرعاية والتأهيل والتدريب المقدمة للمسنين.

? الصحة النفسية للمسنين بين الرعاية الأسرية وبين الرعاية المؤسسية في ضوء التحولات المجتمعية في المجتمعات الخليجية والعربية.

? أهمية التأهيل الصحي والطبي والعلاج الطبيعي للمسنين.

? طرق الحماية والوقاية من انتشار السلوكيات السلبية تجاه المسنين.

المحور الثالث :دور المجتمع المدني في مساندة قضايا المسنين.

? دعم جمعيات النفع العام للدور الحكومي في تقديم أوجه الرعاية للمسنين.

? دور مؤسسات القطاع الخاص في استكمال الجهود الحكومية تجاه المسنين.

? أهمية العمل التطوعي في مجال العمل مع المسنين.

? ظاهرة العزوف عن العمل مع المسنين (الأسباب – النتائج- الحلول).

المحور الرابع: أساليب الاستفادة من قدرات المسنين في الوطن العربي

? مفهوم مرحلة الشيخوخة والمشكلات والصعوبات المصاحبة لها.

? إشراك ودمج المسنين في قضايا التنمية الاجتماعية.

? تمكين المسنين اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا.

? آليات تنفيذ مشروع (صديق المسن).

وتهدف الجمعية الى تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات للمسنين مادية ومعنوية على النحو التالي:

1_تقديم الدعم المادي والمعنوي لتوفير الرعاية للمسنين «رجالاً ونساء» من كبار السن والذين يبلغون من العمر 65 عاما فأكثر ويعانون من الشيخوخة والأولوية للمواطنين.

2 - تقديم الدعم المادي لتوفير الاحتياجات الصحية والنفسية والمعدات الطبية والأجهزة التعويضية والتأهيلية للمسنين بالتنسيق والتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وذويهم وأسرهم.

3 - نشر الوعى بين المسنين وأسرهم عن خدمات رعاية المسنين التي تقدمها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والمؤسسات والوزارات الأخرى وتوعيتهم بقانون رعاية المسنين والعمل على توعية المسنين والأسر والمجتمع بسمات الشيخوخة والتطورات التى تطرأ على المسنين نتيجة الشيخوخة وكيفية المساعدة على تجاوز مشكلاتهم.

4 - السعي لمنح مميزات خاصة للمسنين بالمستشفيات والعيادات الخاصة من حيث إعطائهم تخفيضات مالية ومنحهم الأولوية في مواعيد المراجعة وإجراء العمليات الجراحية بالمستشفيات الحكومية والخاصة وتخفيض أماكن خاصة لهم في مواقف السيارات وأماكن الانتظار والسعي لإعطائهم نفس الميزات التي تمنح للمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة.

5 - المشاركة فى توفير البديل للأسر التي لديها مسن يعاني من أمراض مزمنة ولا يرغبون إيداعه في المستشفيات بتقديم الخدمات الصحية له وذلك عن طريق الاتفاق مع العيادات والمستشفيات الخاصة لعلاج هؤلاء المسنين بمنازلهم.

6 - المشاركة في تنظيم زيارات داخلية وخارجية للمسنين وتنفيذ الأنشطة الترفيهية والترويجية لهم وعمل برامج اجتماعية وثقافية وحرفية لإدماجهم في المجتمع بالتنسيق مع الجهات المعنية.

7 - العمل على اتمام الدور الحكومي الشامل في خدمة المسنين من خلال توفير جميع سبل الدعم لهذا الدور في سبيل انجاحه وبما يعود بالنفع على المسنين وخدمتهم.

شاكرين للجميع تفاعلهم ودعمهم الأدبي والمعنوي الكريم الذي شرفنا وأكد حرصهم على مشاركتنا لتنفيذ برامجنا وخططنا التنموية المتعلقة برعاية وخدمة وتأهيل المسنين المستفيدين من الخدمات التي تقدمها الكويت الحبيبة من خلال مؤسساتها المختلفة للمواطنين والمقيمين، الأمر الذي يسعدنا ونحن نساهم بدعم عمل زملائنا وأبنائنا ومساعدتهم في ترسيخ قواعد العمل الاجتماعي والإنساني والتطوعي في الكويت الحبيبة.

نهدف من خلال عملنا في الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين إلى تأصيل وتعزيز العمل المجتمعي مع كبار السن بما يتفق وتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف، ودستورنا، وعاداتنا العربية الأصيلة، وانطلاقاً من مسؤوليتنا الأدبية والاجتماعية بتعزيز العمل الأهلي تجاه المسنين في المجتمع، أخذنا على عاتقنا أهمية الاستمرار في تنفيذ برنامج الشراكة الاجتماعية وتعزيز دور أفراد ومؤسسات المجتمع المدني في دعم البرامج والأنشطة المعنية برعاية وخدمة وتأهيل المسنين بدرجة تدعم وتمكن وزارات ومؤسسات الدولة من تحقيق الأهداف العامة لها بشأن تقديم أفضل الخدمات والاهتمام بالشئون والقضايا العامة للمسنين وضمان حصولهم على كافة حقوقهم من خلال نظم وأساليب الرعاية والخدمة والتأهيل المختلفة. وايضا نهدف الى حماية كبار السن من خطر جائحة كورونا.

وإيماناً منا في الجمعية ومن واقع مسئوليتنا الأدبية والمجتمعية بأهمية دعم الجهود التي تبذلها المؤسسات الحكومية والأهلية في دولة الكويت لمواجهة ومكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

ومنذ أن أعلنت دولة الكويت خطتها لمواجهة جائحة كورونا بتاريخ 23 فبراير 2020م، أعلنت الجمعية أستعداها التام بتسحير كافة أمكانياتها ووضعها تحت تصرف الجهات المعنية بالدولة والمسؤولة عن وضع وتنفيذ الآلية المناسبة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد والتعاون في كافة المجالات التي تتفق مع أهداف الجمعية والصالح العام للدولة.

وفي الختام حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه وان شاء في القريب العاجل نحتفل جمعينا في اختفاء هذا الوباء.

