سمو الأمير وسمو ولي العهد وسمو رئيس الوزراء تسلموا «المسكوكات التذكارية»

أول النهار

استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد بقصر السيف صباح أمس سمو الشيخ جابر المبارك.

واستقبل سموه محافظ بنك الكويت المركزي د. محمد الهاشل حيث أهدى سموه ثلاث مسكوكات تذكارية بمناسبة الذكرى الستين لاستقلال الكويت والذكرى الثلاثين للتحرير والذكرى الستين لإصدار النقد الكويتي.

واستقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر السيف صباح أمس سمو الشيخ جابر المبارك.

واستقبل سموه محافظ بنك الكويت المركزي د. محمد الهاشل حيث أهدى سموه ثلاث مسكوكات تذكارية بمناسبة الذكرى الـ60 لاستقلال الكويت والذكرى الـ30 للتحرير والذكرى الـ60 لإصدار النقد الكويتي.

كما استقبل سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء في قصر السيف امس محافظ بنك الكويت المركزي د. محمد الهاشل، حيث اهدى سموه ثلاث مسكوكات تذكارية بمناسبة الذكرى الستين لاستقلال الكويت والذكرى الثلاثين للتحرير والذكرى الستين لإصدار النقد الكويتي.

