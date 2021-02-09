loader

أول النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

وزير الدفاع استقبل سفراء وعلي الدخان


استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر بمكتبه أمس عدداً من السفراء المعتمدين لدى البلاد كل على حدة سفير جمهورية أوكرانيا د. الكسندر الانوتسا ، وسفير المملكة المتحدة مايكل دافنبورت، وسفير مملكة بلجيكا ليو بيترز. وقد تم خلال اللقاءات مناقشة أهم الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز أواصر التعاون والعمل المشترك بين الكويت والدول الصديقة، اضافةً الى بحث آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية. هذا وقد استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في وقت لاحق أمس رئيس مجلس ادارة شركة الخطوط الجوية الكويتية الكابتن علي محمد الدخان، حيث جرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة أهم الأمور والمواضيع ضمن محور الزيارة. حضر اللقاء وكيل وزارة الدفاع بالندب الشيخ فهد جابر العلي الصباح، ونائب رئيس مجلس ادارة شركة الخطوط الجوية الكويتية المستشار فيصل الغريب والرئيس التنفيذي عادل الصانع.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة