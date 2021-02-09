وزير الدفاع استقبل سفراء وعلي الدخان

أول النهار

استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر بمكتبه أمس عدداً من السفراء المعتمدين لدى البلاد كل على حدة سفير جمهورية أوكرانيا د. الكسندر الانوتسا ، وسفير المملكة المتحدة مايكل دافنبورت، وسفير مملكة بلجيكا ليو بيترز. وقد تم خلال اللقاءات مناقشة أهم الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز أواصر التعاون والعمل المشترك بين الكويت والدول الصديقة، اضافةً الى بحث آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية. هذا وقد استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في وقت لاحق أمس رئيس مجلس ادارة شركة الخطوط الجوية الكويتية الكابتن علي محمد الدخان، حيث جرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة أهم الأمور والمواضيع ضمن محور الزيارة. حضر اللقاء وكيل وزارة الدفاع بالندب الشيخ فهد جابر العلي الصباح، ونائب رئيس مجلس ادارة شركة الخطوط الجوية الكويتية المستشار فيصل الغريب والرئيس التنفيذي عادل الصانع.

