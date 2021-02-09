وزير الخارجية التقى الأمين العام للجامعة العربية

أول النهار

التقى وزير الخارجية الشيخ د. أحمد الناصر، بأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وذلك على هامش أعمال الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري التي انعقدت أمس، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة.

واستعرض الأمين العام مع الشيخ د. أحمد الناصر جدول أعمال الاجتماع والبنود المدرجة للمناقشة وجميع الاستعدادات والتحضيرات القائمة له وكذلك التنسيق والتشاور حيال المواضيع المتعلقة بدعم مسيرة العمل العربي المشترك. حضر اللقاء مساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي السفير فهد العوضي والمندوب الدائم للكويت لدى جامعة الدول العربية أحمد البكر.

