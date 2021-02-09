إنذار.. الحظر على الأبواب

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قفزت أعداد الاصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد أمس الى 996 حالة، ملامسة حاجز الخطر المحدد لدى السلطات الصحية بألف حالة يوميا وتزامنت مع هذه الزيادة طفرة في اعداد المرضى الذين ادخلوا العناية المركزة حيث بلغت اعدادهم 90 مريضا فيما عادت الارقام المرتفعة في حالات الوفاة لتشهد الـ 24 ساعة الماضية وفاة 3 اشخاص. وأكدت مصادر صحية ان استمرار ارتفاع ارقام الاصابات بهذا الشكل المتسارع وتجاوزه الألف حالة يوميا خلال الاسبوعين المقبلين سيؤدي الى ضرورة العودة لتطبيق المرحلة الثانية من مراحل العودة للحياة الطبيعية والتي تشمل فرض الحظر الجزئي.

وفي الوقت الذي تمنت فيه المصادر عدم اللجوء لقرار الحظر الجزئي اكدت ان السلطات الصحية تدرس توقيتين لتنفيذه الاول من الثامنة مساء وحتى الخامسة فجرا والآخر من 9 مساء وحتى السادسة صباحا.

ولفتت المصادر الى ان أجنحة المستشفيات شهدت زيادة باشغال الاسرة تجاوزت الـ 12% بعد ان كانت الشهر الماضي لا تتجاوز الـ 4% بالاضافة الى قفز زيادة اشغال غرف العناية المركزة الى 30 حالة خلال 3 أيام.

وأعلنت وزارة الصحة امس ان إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد بلغ 171994 فيما بلغت مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الان 969 حالة.

وقالت ان المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بمرض كوفيد -19 ومازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة بلغت 8905 حالات. وأضافت ان عدد المسحات التي تم اجراؤها في الساعات الـ24 الماضية بلغ 8864 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 1608305 فحوصات لافتا الى ان نسبة الاصابات لعدد المسحات في الـ24 ساعة الماضية بلغ 11?2 %. وجددت الوزارة دعوة المواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بسبل الوقاية كافة وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني.

وكانت وزارة الصحة أعلنت شفاء 582 إصابة في الساعات الـ24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 162120.