الصقر: تردد القرار الحكومي وراء غياب الحلول

الأولى

أكد رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة محمد الصقر، أن كلفة انهيار المشاريع الصغيرة والمتوسطة ستكون بالغة الخطورة، موضحاً أن تعثر القرار الحكومي وتردده وقصوره وتأخره وراء غياب الحلول التي طرحتها الغرفة وغيرها من الجهات.( طالع ص 09)

وقال الصقر خلال لقائه مع أكثر من ثلاثين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة: «لا ننكر صعوبة الوصول الى نقطة التوازن بين المقتضيات الصحية والكلفة الاقتصادية، لكن لا مبرر لافتقاد القرار الحكومي الحكمة، لافتا الى ان أزمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمفهومها الشامل ستكون سببا رئيسا لإحباط جهود توطين العمالة في «الخاص». ودعا الى إعطاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة أولوية حقيقية وعملية للصمود في وجه الأزمة، حيث إن المشاريع الصغيرة والمتوسطة وقعت وللمرة الثانية ضحية قرارات الاغلاق. وتساءل الصقر أنه اذا لم تكن الجائحة الجامحة محنة عامة فما هو تعريف المحنة العامة؟، وكيف يمكن تحمل تلك الصعوبات دون دعم الدولة وتعويضها للمتضررين؟

وكان أصحاب المشروعات أكدوا أنهم تحت ضغط تراكم الايجارات والرواتب والقرارات المتشددة، وأن الحكومة عمدت إلى إغلاق أنشطتهم لعجزها عن توفير الرقابة اللازمة للالتزام بالإجراءات.

