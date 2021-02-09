العلي: التهاون يعني العودة إلى الحظر

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أكد رئيس الفرق الميدانية في اللجنة الوزارية لمتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية اللواء المتقاعد عبدالفتاح العلي نشر فرقة في جميع انحاء البلاد للتأكد من الالتزام باشتراطات الوقاية وقرارات مجلس الوزراء.

واشار العلي خلال جولة قام بها مساء اول من أمس في محافظة الجهراء الى التزام أصحاب المحال والأسواق التجارية بنسبة عالية بقرار مجلس الوزراء الخاص بالاغلاق بعد الثامنة مساء.

وقال العلي لعدد من المواطنين ممن التقاهم في الاسواق: «التزموا الاشتراطات الصحية فالعاقل طبيب نفسه، وتأكدوا أن التهاون بالاجراءات والاشتراطات الصحية سيعيدنا الى المربع الأول في مواجهة أزمة الوباء والتي تشمل الحظر». وشدد العلي على مواصلة تحرير المخالفات ضد غير الملتزمين بالاشتراطات الصحية وقرارات الاغلاق، مؤكدا انه تقرر اعتبار المقاهي من ضمن المحال غير الغذائية وبالتالي فهي غير مستثناة من قرار الاغلاق من الساعة الثامنة مساء وحتى الخامسة فجرا.

وكشف العلي عن حملات ستشمل الجواخير والاسطبلات والمزارع والمخيمات بالاضافة الى «الكشتات» حيث سيمنع التجمع فيها وسيطبق عليها قرارات الازالة او المخالفة. من جانب آخر، قال مدير عام البلدية أحمد المنفوحي: إن نسبة التزام أصحاب المحال التجارية بشأن إيقاف العمل لبعض الانشطة التجارية بلغ 90‎%.

بدورها نفذت الفرق الميدانية جولات مكثفة حيث حررت بلدية محافظة الاحمدي 25 مخالفة ووجهت بلدية محافظة الفروانية 47 تنبيهاً شفوياً للالتزام التام بالقرار كما حررت بلدية حولي 3 مخالفات لعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية، فيما شدد فريق لجنة الاشتراطات الصحية في بلدية محافظة العاصمة من جولاته التفتيشية على عدد من الاسواق والمحال التجارية للتأكد من مدى تطبيق الاشتراطات الصحية والالتزام بمواعيد ايقاف مزاولة الانشطة التي وردت في القرار الصادر وقد أسفرت الجولات التفتيشية عن تحرير مخالفتين وتوجيه 13 تنبيهاً.

وشهدت محافظة مبارك الكبير تحرير مخالفة وتوجيه 14 إنذارا لمحال للالتزام بالاشتراطات الصحية ومواعيد الغلق فيما قام فريق لجنة الاشتراطات الصحية في بلدية محافظة الجهراء بتنفيذ جولات ميدانية على المحال والمجمعات التجارية بمناطق المحافظة وقد تبين الالتزام التام للمحال بفترة الغلق التي نصت عليها القرارات الصادرة بهذا الشأن.