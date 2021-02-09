قوانين «العفو» عَبَرت بـ«الجملة»

الأولى

أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ابلاغه الحكومة بطلب نيابي لعقد جلسة خاصة بشأن مناقشة الاجراءات والسياسة الحكومية في التعامل مع فيروس كورونا المستجد، موضحا انه في انتظار ردها عليه.

ورداً على سؤال صحافي حول امكانية حضور الحكومة المستقيلة الجلسة الخاصة من عدمه قال الغانم هذا الأمر يرجع لهم ولا يرجع لي، فصحيح ان الحكومة مستقيلة لكن التقدير هو ان كان هذا الأمر يعتبر من العاجل من الأمور ام لا، وفور ردها عليه سوف ابلغ فيه مقدمي الطلب.

من جانب آخر انتهت اللجنة التشريعية وبعد طول انتظار من مناقشة قانون العفو الشامل في اجتماعها امس، حيث كشف رئيس اللجنة خالد عايد العنزي ان اللجنة وافقت بالاجماع على اقتراحات العفو الشامل وأحالتها الى المجلس ليتم ادراجها على جدول اعمال الجلسة المقبلة.

وأضاف عايد ان اللجنة تبنت اقتراحا آخر يتعلق بالعفو يحقق فكرة العفو الشامل والمصالحة الوطنية ويتضمن جميع الجرائم والوقائع التي وقعت في تلك الفترة، وفيه من السلاسة والوضوح وعدم الابهام ولا يخرج عن المقترحات المتعلقة بالعفو. من جهته قال عضو اللجنة التشريعية النائب هشام الصالح ان صوتي في اللجنة كان مع العفو، ومازلت متمسكا بضرورة اعتماد مقترحنا بالعفو العام الشامل عن المغردين او المحكوم عليهم في جرائم الرأي، او الاساءة للدول، والجرائم السياسية.

بدوره، قال النائب خليل الصالح ان المساعي الصادقة للمصالحة الوطنية لا يجب ان تنظر بعين واحدة، فالعفو الشامل للجميع.

الى ذلك اعلن رئيس لجنة المرأة البرلمانية النائب اسامة الشاهين ان اللجنة وافقت في اجتماعها امس على اقتراح برغبة مقدم من النائب د. حمد المطر يقضي بمنح الاقامة الدائمة لأبناء الكويتيات المتزوجات من غير الكويتيين ومنحهم ايضا الأولوية في التوظيف بعد الكويتيين ومعاملتهم معاملة الكويتيين في الوزارات والدوائر الحكومية. من جانب آخر قدم النائب خالد العتيبي اقتراحا بقانون للتعديل على قانون الانتخابات ينص على ان كل دائرة من الدوائر الخمس تنتخب تسعة اعضاء للمجلس بدلاً من عشرة للوصول لـ (45) فائزا على ان يستكمل الخمسين عضوا بفوز اكثر خمسة مرشحين حصولا على الأصوات من بين كل الدوائر، على ان يكون لكل ناخب حق الادلاء بصوته لمرشحين اثنين في الدائرة المقيد فيها ويعتبر باطلاً التصويت لأكثر من مرشحين اثنين.

وكشف رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب د.بدر حامد الملا عن ان مرسوم التحاسب بين وزارة الكهرباء والماء ووزارة النفط اصبح تحت المراجعة الآن، حيث عقدت الوزارة مع وزارة النفط ومؤسسة البترول الكويتية وشركة استشارية عالمية اجتماعات عدة للوصول الى تعديل جديد على المرسوم، بحسب افادة وزارة المالية.

ولفت الملا الى تركز 65% من مصروفات وزارة الكهرباء والماء على برنامج محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه، وبلوغ الايرادات الفعلية للوزارة 311 مليون دينار بينما بلغت المصروفات 2,6 مليار دينار بعجز فعلي بلغ 2,3 مليار دينار، على اثر مناقشة اللجنة الحساب الختامي لوزارة الكهرباء والماء عن السنة المالية 2019/2020 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه.