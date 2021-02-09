كويت العقد المفقود

الأولى

مع انتهـاء العقد الثاني من الألفية الثانية تترك الكويت خلفهـا عقداً يمكن أن يوصف بالعقد المفقود، حيث لم يتم القيام بأي إنجازات اقتصادية ومالية رئيسة كان البلد ومازال في أمس الحاجة إليها.

استمرت الإدارة الاقتصادية في التجاهـل والتقليل من أهـمية المشاكل الهـيكلية على مستوى الاقتصاد الكلي والميزانية العامة والعمل الجاد على تنفيذ الحلول لهـا، مع الاستمرار في تشكيل مزيد من اللجان وعمل الدراسات المكررة لتشخيص المشاكل وحلولهـا مع عدم تنفيذ أي من توصياتهـا.

إلى جانب تفاقم تجذر هـيمنة الدولة على مفاصل الاقتصاد لدور الحكومة كمحرك رئيس للاقتصاد مع ما صاحبه من سوء إدارة وفساد، وتهـميش لدور القطاع الخاص وهـو ما يشكل توجهاً ضد الوضع المنطقي لتركيبة وفلسفة الاقتصاد الرأسمالي.

ويبدو أن العقد الثالث من هـذه الألفية سيكون امتداداً طبيعياً للعقود الثلاثة الماضية من حيث طبيعة المشاكل الاقتصادية، المالية، الاجتماعية، الخدمية والتعليمية ولكن بحدة ودرجة أكبر مع استمرار وتيرة ضعف الإنجاز على هـذه الجبهـات وغيرهـا.. ومع مرور الزمن ستزداد احتياجات المواطنين مقابل محدودية وتقلص الموارد الحكومية من مصادر الدخل التقليدية ما سيؤدي إلى صعوبات أكبر في معالجة المشاكل والتحديات وعجز في مقابلة احتياجات المواطنين، وما ينتج عن ذلك من معاناة وإحباط وربما قلاقل على المستويين الشخصي والمجتمعي.

وللأسف الشديد فإن الدولة الريعية أنتجت خلال العقود المنصرمة جيلاً من الاتكاليين وأفرزت نوعية المواطن النصفي الذي يريد فقط ولا يعطي، متسلحاً بحقه في أن توفر له الدولة فرص العمل طبقاً للمادة 41 من الدستور والتي تنص على أن العمل واجب على كل مواطن تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام، وتقوم الدولة على توفيره للمواطنين وعلى عدالة شروطه.. وأدى ذلك إلى تكدس المواطنين كموظفين في وزارات الدولة وأجهـزتهـا من غير الحاجة الفعلية إلى نسبة عالية منهـم وتفشي ظاهـرة البطالة المقنعة بشكل مخيف وتردي الأداء، إلى جانب محدودية فرص العمل الحقيقية في القطاع الحكومي مستقبلاً لجيش من الخريجين من المعاهـد والجامعات من الداخل والخارج والذين يقدر عددهـم بحوالى 25 ألفاً سنوياً.. وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن معدلات النمو الاقتصادي ستبقى متواضعة في الأمد القصير، إلى جانب أن الطاقة الاستيعابية في القطاع الخاص لتوفير فرص عمل للخريجين الجدد محدودة، وأن سياسة الإحلال للعمالة الوافدة بمختلف مستوياتهـا وأنواعها شبه معدومة فإننا سنواجه ظاهـرة البطالة السافرة والمقنعة بشكل حاد ومخيف وستكون عواقبها على الأمنين الاقتصادي والاجتماعي جسيمة.

ومما يزيد الوضع تعقيداً هـو وجود نظام ديموقراطي غير متطور، وغالباً ما يكون البرلمان على علاقة متوترة مع الحكومة بحق أو من دون حق ما يؤدي إلى جمود سياسي يعرقل عملية اتخاذ القرارات وإصدار القوانين الضرورية، مثل قانون الدين العام، لمعالجة الملفات الساخنة. هـذا الجمود والتأخر في اتخاذ الإجراءات والإصلاحات المستحقة خصوصاً في مجال عجز المالية العامة أدى إلى قيام وكالات التصنيف الائتماني الدولية بتخفيض التصنيف الائتماني السيادي للكويت وستكون لذلك نتائج سلبية على قدرة الحكومة والقطاع الخاص على الاقتراض وكلفته من الأسواق الدولية.

وفي البحث عن الحلول فإننا نرى أنه في الأمد القصير مطلوب من الحكومة إعطاء الأولوية لمعالجة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن هـبوط أسعار النفط (كان متوسط سعر برميل النفط خلال العقد الماضي حوالى 68 دولاراً، ومتوقع ان يكون ما بين 40-50 دولاراً خلال السنوات القليلة القادمة مقارنة بسعر 81 دولاراً تعادل للميزانية العامة للدولة)، وعجز الميزانية المقدر أن يصل حوالى 12 مليار دينار في السنة المالية الحالية، إلى جانب جائحة كورونا. وستواجه الحكومة صعوبات في احتواء الضغوط المالية المتزايدة لدعم الشركات والمؤسسات والمواطنين المتضررين من الجائحة.. ويبقى الحل الأسرع وليس الأمثل هـو إقرار مشروع قانون الدين العام لتتمكن الحكومة من الاقتراض من الأسواق الدولية، في ظل ظروف أسعار الفائدة المنخفضة، لتوفير الموارد المالية اللازمة لمواجهة احتياجات الإنفاق الحكومي الضرورية.

أما في الأمدين المتوسط والطويل فقائمة السياسات الإصلاحية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالية المستدامة طويلة ومكررة.. ونعتقد أنه لابد من تبني مشروع وطني للإصلاح يرتكز على المحاور الرئيسة التالية:

? تقليل الاعتماد على النفط وتنويع مصادر الدخل.

? الحد من هـيمنة الدولة على النشاطات الاقتصادية وتشجيع القطاع الخاص وتنشيط الخصخصة للنشاطات والمرافق الحكومية.

? البدء في تطبيق نظام الضرائب على الشركات والأفراد تدريجياً مع مراعاة تحقيق العدالة الاجتماعية للمواطنين محدودي الدخل.

? الوصول إلى وفاق سياسي بين الحكومة والبرلمان بشأن أجندة الإصلاح الاقتصادي والمالي.

? النظر في إعادة تسعير الخدمات العامة مثل الماء والكهـرباء ومراجعة قائمة الدعوم لتخفيضهـا أو الغائها.

? تبني سياسة إحلال متوازنة، منطقية وتدريجية للعمالة الوافدة.

? إصلاح جذري لسياسات التعليم لمختلف المراحل.

? ترشيد الإنفاق الحكومي والحد من المصاريف غير الضرورية والأساسية.

ويمكن اعتبار هـذه القائمة كقرارات وطنية للعام الجديد.. National NewYear Resolutions.

والأمل معقود ألا يكون العقد الثالث من الألفية الثانية شبيهـا وتكراراً للعقود السابقة... عقداً مفقوداً.

