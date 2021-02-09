«الأوقاف»: إغلاق أي مسجد غير ملتزم بالاشتراطات الصحية

الأولى

أكدت وزارة الاوقاف التزامها بالقرار الوزاري رقم 69 لسنة 2020 الخاص بالاشتراطات الصحية في المساجد مشددة على امكانية اغلاق المسجد غير الملتزم بالضوابط وذلك حفاظا على سلامة المصلين.

وأصدرت وزارة الأوقاف امس تعميما موجها الى مديري ادارات مساجد المحافظات بشأن مراعاة الضوابط والاشتراطات الصحية في المساجد داعية اياهم الى الزام المصلين بلبس الكمام خلال مدة بقائهم وحتى مغادرة المسجد مع الالتزام باحضار كل مصلٍ سجادة خاصة به للصلاة عليها، والمحافظة على التباعد الجسدي وتجنب المصافحة والتجاور مع باقي المصلين وابقاء ابواب المساجد مفتوحة اثناء دخول المصلين وخروجهم، مع فتح جميع النوافذ.

ودعت الوزارة الى الالتزام بمدة خطبة وصلاة الجمعة بمدة لا تزيد على 15 دقيقة كحد أقصى، مع تخفيف الصلاة ومراعاة تحقيق الأركان والواجبات.