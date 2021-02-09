أيها السادة.. الأرض ليست عرضاً!

الاخيرة

في أزمان غابرة قام بعض الساسة الكبار وكوسيلة لمناكفة القطاع الخاص وحتى الحكومة ولربما لأسباب أخرى خافية، باعتبار الأرض الحكومية عرضاً لا يجوز التفريط بها فتوقفت التنمية والمشاريع بالبلد وطفش رجال الأعمال الكويتيون ليعمروا بلدان الآخرين التي توفر لهم الأراضي العامة اللازمة للاستثمارات وفوقها السجاد الأحمر المرحب بهم، ويقول بعض الخبثاء إن تلك الدول مستعدة قطعاً لدفع الملايين للساسة الكويتيين المطفشين فهي الرابحة في النهاية.

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ومعروف أن 95 % من الأراضي الكويتية صحارى قاحلة لا قيمة لها دون تطويرها، ولن تستفيد الأجيال القادمة من تلك الأراضي غير المطورة، حيث قد لا تتوافر الأموال اللازمة آنذاك لتطويرها، ومن ينظر لخارطة الدول العربية يجد أنها الأكبر مساحة في العالم بحجم الصحارى غير المعمرة التي لا يرغب أحد من الشركات العالمية بتطويرها.

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ونشر الزميل باسم رشاد في عدد «النهار» الأحد الماضي تحقيقاً مثيراً مرفقاً بالصور والأرقام عن الاراضي الحكومية الجرداء وغير المستغلة في قلب العاصمة، ومساحتها تُقدر بملايين الأمتار وهي ظاهرة لا تجدها في عواصم الدول الاخرى، وقد قدر الزميل قيمة الأراضي لو بيعت بما يقارب 50 مليار دينار أي ضعف الدين العام طبقاً لسعر متر قدره بـ 5 آلاف دينار وهو رقم متواضع حيث إن سعر المتر السكني على سبيل المثال في منطقة بنيدر الساحلية يقارب 60 ألف دينار.

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وما يزيد الطين بلة في سوء التخطيط داخل العاصمة بناء مبانٍ حكومية ومستوصفات ومدارس كمدرسة المواهب للطلبة المبدعين على أراضٍ أسعارها تقارب أسعار الذهب والألماس، وكان الأفضل بيع تلك الاراضي للشركات العقارية، وبناء تلك المدارس والمنشآت إلى الجنوب من الدائري السابع لسهولة وصول هؤلاء الطلبة المبدعين من الجهراء والأحمدي وحتى العاصمة.

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آخر محطة:

1- الحال كذلك مع مجمع الوزارات الذي كان بالإمكان بيعه للقطاع الخاص بعد انتهاء عمره الافتراضي، وبناء مجمع وزارات بمساحات أكبر في جنوب السرة، وبذا يتم كسب المليارات وتخفيف الزحام المروري.

2- كما كان بالإمكان بيع أرض المطار الحالي الفريد موقعه في وسط البلد وبناء مطار أكبر إلى الشمال من الجهراء تخدمه الطرق السريعة وليس بعيداً عن ميناء مبارك.

