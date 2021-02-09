ثورة طبية في عدسة لاصقة

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عدسة لاصقة، أعلن فريق من علماء جامعة ساري والمختبر الوطني للفيزياء البريطانيين، ومن جامعتي جورج واشنطن وهارفارد الأميركيتين، اضافة لجامعة العلوم والتكنولوجيا في الصين، انهم طوروها مزودة بشبكة الكترونية، تحتوي على كاشف للضوء ولدرجة الحرارة والغلوكوز، بحيث يمكنها تحسين البصر ومراقبة حالات مثل السكري والسكتات الدماغية والتحقق من مخاطر الاصابة بأمراض القلب عن طريق قياس المواد الكيميائية بالسائل المسيل للدموع، فيما يمكن وصفه بثورة طبية وسبق علمي في مجال تكنولوجيا تصنيع وحدات الاستشعار. ويأمل الفريق العلمي ان يساعد الاختراع، المعروض غرافيك عنه ادناه، نشرته صحيفة «التايمز» البريطانية امس «بمعالجة حالات الطوارئ الطبية». وتحتوي العدسة الجديدة على وحدة استشعار ضوئي لتلقي المعلومات البصرية وجهاز لقياس الحرارة يكشف امراض العين، اضافة الى وحدة لقياس «سكر الدم» لمراقبة نسبته في الدموع. وأكد فريق المخترعين ان العدسات اللاصقة الجديدة يمكن استخدامها لمتابعة الحالة الصحية وتشخيص الأمراض في المستقبل.