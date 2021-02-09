العلة بالمطار وليست بالمواطن

آراء

بداية نتعرف على معنى كلمة «علة» وهي ما يتوقف عليه الشيء وهي قسمان الأول هو ما تقوم به الماهية من أجزائها وتسمى علة الماهية، والثاني هو ما يتوقف عليه اتصاف الماهية المقومة بأجزائها بالوجود الخارجي وتسمى علة الوجود، وعلة الماهية ولأنه لا يوجد فيها وجود المعلول بالفعل في «بالق» وهي العلة المادية، وإما لأنه يجب بها وجوده وهي العلة الصورية وعلة الوجود، إما أن يوجد فيها المعلول أي يكون مؤثرا في المعلول موجودا له وهي العلة الفاعلية وحينئذ إما أن يكون المعلول لأجلها وهي العلة الغائية وهي الشرط إن كان وجوديا وارتفاع الموانع إن كان عدميا، وبالعربي البسيط العلة لدينا هنا نعني فيها المرض كفاكم الله شر المرض، وخل نشوف اين تكمن العلة لدينا بالكويت ونحن نعيش زمن فيروس كورونا المستجد الذي اصابنا وأصاب العالم قرابة عام مضى ولا نزال في صراع مع الفيروس المذكور حتى هذا الوقت من الزمن.

ومنذ عام مضى والكويت والكويتيون يعيشون وسط إجراءات الوقاية من «كورونا» المستجد وكورونا المتحورة التي سمعنا عنها مع بداية العام الجديد 2021م، ومع كل الإجراءات الصحية الكويتية التي تصدر من خلال توصيات وزارة الصحة العامة بالكويت لمجلس الوزراء الموقر الذي يترجمها لقرارات احترازية بداية من تعطيل الدراسة ومرورا بالحظر الجزئي ومن ثم الكلي والعودة للجزئي مرة أخرى وتقسيم العودة للحياة الطبيعية لخمس مراحل وتخطينا لأربع من المراحل الخمس وعدم مقدرتنا للوصول للمرحلة الأخيرة، وعدم وصولنا للمرحلة الأخيرة ليست علينا نحن الكويتيين فقط بل على كل اقطار المعمورة، ولكن ان يتحمل الكويتيون أخطاء اهل القرار هذا شيء لا نقبله لأننا كمواطنين كنا العون والسند لكل اجراء صحي يعمل فيه وكنا خير شعب يلتزم بالحفاظ على الصالح الشخصي والعام واخذنا بكلام من قال «استحلفكم بالله» وسرنا مع القرار بكل مرارته وقسوته على الانسان الكويتي، ولكن الكويتي آثر على نفسه من اجل الجماعة والكل وكان منهم الصفوف الأولى والمتطوعون والملتزمون بالإجراءات الصحية، ولكن اليوم وبعد مرور عام ميلادي كامل يخرج لنا من يقول«اتقوا الله في بلدكم» وهنا تظهر علامة التعجب فوق رأس كل مواطن كويتي نتقي الله في بلدنا؟ لماذا هذه العبارة تصدر من شخص مسؤول؟ وهل المواطن الكويتي البسيط من فئة الغالبية الصامتة هو الذي يفتح المطار والمنافذ البرية؟ ويغلقها وقتما يشاء؟ وهل هو من يملك شركات الطيران؟ وهل المواطن البسيط هو من يدخل العمالة السائبة؟ فرجاء لا تقول اتقوا الله في بلدكم وأنتم اهل القرار، لأنكم انتم من فتح المطار ببداية «كورونا» وادخلتم من ادخلتم البلاد والمواطن جالس في بيته منفذا للحظر بأنواعه وانتم من لا تعرفون كيف توقفون المتطاول والمتبجح على الكويت وانتم من جعلتم البعض من الوافدين يتطاولون وانتم من فتح المطار وقررتم أماكن للترانزيت حتى يدخلون الكويت جاعلين الغير يستفيد ماديا من ذلك وحرمت الكويت من جني بعض الأرباح من هذا الفيروس الذي تدعون انه اهلك الموازنة العامة واهلك الاقتصاد المحلي، وانتم من لا يعرف كيف يطبق القانون على الوافد المزور لشهادة الـ p c r وانتم من جعل بطاقة السفر للكويت بأسعار خيالية وأنتم من جعل المواطن لا يعرف اين يذهب حيث بات كل شيء مغلقا والسؤال هنا: هل هذه هي الطريقة الصحيحة للقضاء على فيروس كورونا 19 و20؟ ولذا أقول أنتم اتقوا الله بالكويت وأعلموا ان جائحة كورونا كانت أفضل طريقة لتصحيح وتعديل التركيبة السكانية التي وعدتم فيها المواطنين أمام الله والوطن ولكن نذكر حليمة التي لا تترك عادتها القديمة وتعود لها دائما، واتقوا الله بالوطن والمواطن.

وبالختام أقول: العلة بالمطار وليست بالمواطن وأقول لمن قال اتقوا الله في بلدكم: قل لمن يغزون المطار افواجا اتقوا الله بالكويت التي عزتكم بعد عوز وارحموها في زمن «كورونا»، والتمني هنا على من يقول استحلفكم واتقوا أن يترك الكويتيين بحالهم اعانهم الله على ما هم فيه بسبب الإجراءات الصحية والوقائية التي جعلت من الغلاء سمة تحرق جيب المواطن البسيط والحكومة والنواب الكرام يقول واقع حالهم لا نرى لا نسمع لا نتكلم، يعني ان المواطن له الله سبحانه وتعالى، والحين ما ظل إلا الدعاء لرب العرش العظيم أن يحمي الكويت وأميرها وشعبها من كل سوء ويبعد عنهم كورونا 19 و20 ويزيل هذه الغمة عن المعمورة كلها ونعود للحياة الطبيعية ونحن بأحسن حال وصحة والعلة بالمطار وليست بالمواطن، ولا يصح إلا الصحيح.

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مواطن خبل يسأل: هل تراخيص المساجد تمنح فقط للنواب؟ الجواب بهذه الكلمات (ناسبنا الحكومة يا عيني وضحكنا عليكم) ومن صادها عشى عياله وأنت يوووز وأركد يا مواطن.

