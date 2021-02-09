حتى نقلل خسائر الإغلاق

آراء

يمر العالم بازمة اغلاقات جديدة للاقتصاد في كثير من دول العالم ، خاصة بعد تفشي «كورونا» المتحول شديد الانتشار... الحكومة تقوم بواجبها بشكل ممتاز وباحترافية كما هي قرارات اغلب دول العالم، فالوباء يجتاز العالم والوفيات بازدياد وسرعة الانتشار تمر بمرحلة اسرع من قبلها في عام 2019، الا اننا من جانب آخر نواجه تضرر اصحاب الانشطة الصغيرة وخاصة نشاط النوادي والصالونات ومحلات الحلاقة، اما المطاعم والقهاوي فبديل التوصيل خفف عنها الكثير من الخسائر.

اقترح على الحكومة لحل أزمة اغلاقات الانشطة الصغيرة كالمطاعم والصالونات ومحال الحلاقة والنوادي الرياضية ومكاتب السفر، وغيرها من الأنشطة المتضررة عمل صندوق يسمى «صندوق متضرري الأنشطة الصغيرة» يعمل بالآلية التالية:

اولا: منح قرض حسن بدون فائدة تمثل مجموع التكاليف الثابتة و50% من التكاليف المتغيرة للمحل لمدة 12 شهراً.

ثانيا: مدة القرض لا تزيد عن 3 سنوات .

ثالثا: طريقة السداد:-

1- فترة سماح 6 أشهر.

2- مدة السداد 36 قسطاً شهرياً.

3- يمنح الصندوق 25% ونسبة خصم عند السداد المبكر للقرض اذا قام صاحب النشاط بسداد كامل القرض قبل منتصف مدة القرض (خلال 18 شهراً الاولى).

رابعا: فتح مجال العمل المنزلي (الفردي) للصالونات ومحال الحلاقة بشرط الالتزام بالشروط الصحية، مع عمل فحص PCR للموظفين أسبوعيا أو عند ظهور الاعراض.

اما المطاعم فيتم اعادة ترتيب توزيع الطاولات مترين على الاقل وعدد شخصين في الطاولة الواحدة.

وهذا مما سوف يقلل من خسائر الانشطة نسبيا، مع وجود الدعم المادي بشكل قرض حسن من الصندوق.

والاهم في الاقتراح المقدم، الاسراع في تنفيذه حتى لا تتفاقم المشكلة ويصعب حلها فالخسارة تتناسب طرديا مع الزمن.

