آراء

فُجع العديد من أفراد المجتمع الكويتي كحال باقي المجتمعات بفقد أحبة وأعزاء.. أقارب وأصدقاء منذ بدء انتشار جائحة كورونا حيث خلفت هذه الجائحة أمهات ثكالى، أرامل مكلومة، آباء ما بين النحيب والرثاء على فقد أبنائهم.

وما لفقد الأحبة من لوعة وآلام وأحزان، وبالنتيجة تعددت الأسباب والموت واحد، ونحن كمسلمين نعتقد أن لكل انسان أجلاً محتوماً.

وبغض النظر عما قيل وكتب عن فيروس كورونا وهل هو خاضع لنظرية المؤامرة أم لا؟ هل فيه تدخل ليد بشرية أم لا؟ هل هو اختراع جرثومي أم لا؟ هل هو حرب بيولوجية أم لا؟ بغض النظر عما سبق كله ومن صحته وعدم صحته، بالنتيجة هو فيروس انتشر عالميا وأصبح جائحة، ومأساة انسانية، وأزمة صحة عالمية، ومخاطر كبيرة على الاقتصاد، وأصبح أن الطريقة المثلى لتفادي الاصابات وانقاذ حياة الناس هي قطع سلسلة انتقال العدوى من خلال الفحص الوقائي والعزل بالنسبة للمصابين، وترك التجمعات وارتداء الكمامات والقفازات والتباعد الاجتماعي في المنزل أو في الأماكن التي يرتادها الناس للضرورة بالنسبة لغير المصابين.

كل تلك الاحترازات قامت بها كل دول العالم، لا سيما الكويت لحماية المواطنين والمقيمين من هذا الوباء القاتل.

كان من المفترض على الجميع أن يطبقوا ما تتخذه الحكومة والسلطات الصحية من اجراءات وقائية، واشتراطات صحية، وعدم التساهل فيها، وتزايد أعداد المصابين أثناء كتابة هذا المقال يعطي صورة أن هناك من لم يلتزم بتلك الاجراءات والاشتراطات، واذا كنا نسير على هذا النهج من التساهل فان الاصابات ستستمر ولن تتوقف في ظل وجود هذه الجائحة التي لا نعلم متى تنتهي.

وعودة على ذي بدء كان من المصابين والذين وافتهم المنية من الفئة التي اتبعت الاجراءات الاحترازية ولكن جاءت اصاباتهم من شخص لم يتبع تلك الاجراءات وقد تكون مقابلته له أو الجلوس معه مرة واحدة ولكنها كانت كافية لاصابته بهذا الفيروس.

فقدنا أعزاء على قلوبنا بسبب هذه الجائحة، واليوم فقدنا انسانا مؤمنا خلوقا هو أبو علي حسين شقيق صديقنا وأخينا أبو حسين، فخيم الحزن علينا كما خيم على غيرنا لفقد أحبتهم ويكفي أن نستشهد بما روي عن أمير المؤمنين الامام علي بن أبي طالب - عليه السلام- «فقد الأحبة غربة» فعلا انه غربة.

حفظ الله الكويت ومواطنيها ومقيميها من كل مكروه

ونسأل الله تعالى أن يرفع البلاء والوباء عن الجميع.

ودمتم،،،

