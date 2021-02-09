المدعو بالحراك الشبابي

آراء

اسمٌ بلا هوية.. فكرٌ بِلا واقعية.. أفعالٌ غير سوية ازدادت الأقاويل وكثر الكلام وعلا سقف الاحتياج.. ولكن قل الإنتاج.

تُردد عبارات بأن الشباب هم المستقبل وهم عصب هذه الامة والسواعد التي سترفع من هذا البلد في شتى المجالات، المحلية منها والعالمية، وبناءً على ذلك وُضِعت الكثير من الآمال.

وهذا الكلام هو الصحيح والذي بُنيت عليه الكثير من الآمال ولا يختلف عليه ايُ احد، ولكن لا يمت للواقع بِصلة، حيث إن هذه العبارات ليست الا حبرا على ورق، تُدرس ولا تطبق، تقال ولا تطال توهم وتُضَلل، فلم نرَ تطبيقها فعلياً على ارض الواقع، بل أصبحت الطاقات الشبابية مهدرة وكانت الوظائف والمناصب من نصيب الفئات غير الجديرة. (بالعامي عمك وزير لك مستقبل وزارة).

وبلا شك لا اقصد ان نستغني عن اهل الخبرات لتوظيف الشباب، بل الطاقة والخبرة تعني المنتوجية والازدهار.

وبعيداً عن مشكلة المسؤولين باستمرارهم على نفس النهج واستنزاف الإدارة او الجهة قُبيل تسليمها والأنانية بحمل اللواء والامتناع عن مشاركة الراية مع الشباب من دون أي بوادر بالإصلاح، ولكن الكارثة الاكبر، انتقال فكر الأسلاف الى الشباب الذي انتهج هذا الفكر وتشبع بالتعصب والأنانية والتغني والتلون بالطائفية، القبلية والعنصرية، من بداية دخولهم الى بوابة السياسة عن طريق الاتحادات الطلابية والى بيت الامة (فالذئب يستطيع تغيير جلده لا طبعه).

وعلى الرغم من إخفاقات مجاميعهم السياسية والتي بُنيت على باطل،وعدم إيمان البعض بفكرهم إلا أنهم يقفون عند مفترق الطرق، فيختارون الطريق الأسهل،القليل بالعقبات للبروز واستقطاب ذوي التعصب. وللأسف الاستمرار على هذا النهج يدخل البلد الى بحر عائم لا نهاية له الا بتغيير الفكر الدارج.

إن تفعيل دور الشباب مطلب أساسي وضروري لمواكبة التطورات في العالم الخارجي وهذا يتحقق بالاختيار المبني على الكفاءة لا على المحسوبية والبرشواتية.

وبالختام، قبل ان تقبل على شيء ضع مخافة الله نصب عينيك، ولتكن الكويت بوصلتك والدستور طريقك، فالمال فانٍ والمنصب ليس بدائم إنما عملك هو الباقي فاذا نظرت للحياة بهذه الطريقة واستمررت على نهجك القديم،فعلى الدنيا السلام.

