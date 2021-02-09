الإجراءات الاحترازية.. والتوازن الحكومي

آراء

من الطبيعي أن يكون للمجتمعات ردات فعل عالية في أي بقعة من العالم حول التعاطي الحكومي المعلن في مواجهة الموجات المتتالية للجائحة، وفي المقابل أيضا يجب أن يكون هناك دفع عقلاني لترسية مبدأ الانصاف في عدم رمي اللوم على الغالبية العظمى من الشعوب - لعدم متابعتهم - لما يصدر عن منظمة الصحة العالمية، نظير ما يخفى عليهم من مسببات ما تتخذه الحكومات في تطبيق الاجراءات الاحترازية الاستباقية.

ففي واقع الأمر ان الحكومة لا يخفى عليها تنبيه منظمة الصحة العالمية الى أن المناعة الجماعية لن تتأمن خلال هذا العام، وتشديدها أيضا على «ضرورة مواصلة تطبيق اجراءات الحماية»، كذلك ما أشارت إليه Dr. Soumya Swaminathan كبيرة علماء منظمة الصحة العالمية عبر اللقاء التوعوي الصادر عن المنظمة في مطلع يناير 2021، أن هناك حاجة ملحة لتقليل احتمالات انتشار العدوى، وأن العالم الآن في «مرحلة حرجة للغاية» بالنسبة للبشرية، ولابد من تضافر الجهود لتقليل انتشار العدوى.

وعلى ضوء ذلك بدأت الحكومة باتخاذ التدابير والاجراءات الاحترازية الاستباقية، بالتزامن مع تنبيهات منظمة الصحة العالمية وبعد احاطتها بالوضع الصحي للبلاد، من خلال الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء يوم الأربعاء الموافق 3 فبراير 2021، حيث صدر البيان الحكومي بحزمة من القرارات، وجاء من بينها ما يتعلق بالقادمين الى البلاد وايقاف بعض الأنشطة التجارية وتأجيل أقساط المشاريع المتوسطة والصغيرة.

وبالنظر الى ما أشار اليه المشرع في نصوص مواد الدستور ومنها على سبيل المثال لا الحصر (15، 20، 22، 24، 25)، وحماية وتدعيما للفئة المستهدفة من القرارات الحكومية، والفئات الأخرى غير التابعة للصندوق الوطني للمشاريع المتوسطة والصغيرة كالأندية الصحية والصالونات، وانعاشا للاقتصاد الوطني للبلاد، واستباقا لفكرة فرض حظر جزئي أو كلي ان لزم الأمر، وتوازنا مع تداعيات الأزمة الوبائية، فمن الضرورة النظر جديا الى العمل بتطبيق قرارات اجتماع مجلس الوزراء الاستثنائي الصادر في 31 مارس 2020 ومنها تأجيل الأقساط لمدة 6 أشهر ودعم المسجلين على البابين الخامس والثالث في القطاع الخاص.

