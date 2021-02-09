14.3 مليار دينار.. إجمالي القروض بنهاية 2020

مال وأعمال

ارتفعت القروض الاستهلاكية والمقسطة بواقع 914 مليون دينار بشكل سنوي، حيث سجلت القروض الاستهلاكية والمقسطة 14.318 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2020، موزعة على القروض الاستهلاكية بواقع 1.607 ملياراً والقروض المقسطة بواقع 12.711 ملياراً، مقابل 13.404 ملياراً بنهاية 2019 موزعة على القروض الاستهلاكية بواقع 1.44 مليار والقروض المقسطة بواقع 11.959 مليار دينار.

يأتي ذلك على الرغم من الدعوات المطالبة باسقاط فوائد القروض، أو جدولة أصل الدين لسنوات طويلة.

وفي السياق نفسه، شهدت مستويات الإنفاق في الكويت تراجعاً مليارياً قدره 4 مليارات دينار في مستويات الانفاق، حيث سجلت مستويات قيم معاملات البطاقات الاستهلاكية 19.27 مليار دينار خلال 2020، مقابل 23.27 ملياراً في عام 2019 وذلك بسبب تداعيات جائحة كورونا، ووفق إحصائية بنك الكويت المركزي الشهرية فقد سجلت قيم معاملات أجهزة نقاط البيع وقيم أجهزة السحب الآلي في الداخل والخارج تلك القيم خلال 2020، إلا أن قيم المعاملات المسجلة الأدنى كانت خلال الفترة من أبريل إلى يونيو 3.25 مليارات دينار خلال السنوات الماضية.

وقد حققت الأصول الاحتياطية الرسمية للكويت ارتفاعاً سنوياً قدره 2.65 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2020، حيث بلغت قيمة الأصول الاحتياطية الرسمية 14.65 ملياراً مقابل 12 مليار دينار بنهاية 2019.

ويأتي ارتفاع قيمة الاحتياطي مع توجه الكويت إلى أصول الصندوق السيادي خلال العام الحالي لتدعيم مركزها واحتياطاتها، وتعويض تراجع إيرادات الدولة النفطية نتيجة لهبوط الطلب على النفط وتراجع الأسعار جراء تفشي فيروس كورونا، ومخاوف الركود الاقتصادي.

وساهم في النمو السنوي لاحتياطي الكويت الأجنبي، ارتفاع مجموع العملة والودائع بنسبة 22.04% إلى 13.84 مليار دينار، مقابل 11.34 مليار دينار في ديسمبر 2019، مع نمو شهري 1.09%.

وتشمل الأصول الاحتياطية الرسمية الذهب النقدي ووضع الاحتياطي لدى الصندوق وحقوق السحب الخاصة ومجموع العملة والودائع والأصول الاحتياطية الرسمية.

وبينت احصائية المركزي أن موجودات البنوك المحلية حققت ارتفاعاً قدره 2.3 مليار دينار بالغة 73.33 مليار دينار مقابل 71 ملياراً بنهاية ديسمبر 2019.

وقد تراجعت مديونية الشركات الاستثمارية بواقع 200 مليون دينار بالغة 2.58 مليار دينار بنهاية 2020، مقابل 2.7 مليار دينار بنهاية 2019.

كما ارتفع حجم السيولة بختام ديسمبر بنسبة 3.78 في المئة سنوياً، بالغة 39.57 مليار دينار مقابل 38.13 مليار دينار في الشهر المناظر من 2019.

