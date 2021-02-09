حمادة: الحسابات الختامية يجب أن تعبر عن الإنجازات

مال وأعمال

أصدر وزير المالية خليفة حمادة تعميماً لكل الجهات الحكومية، طالب من خلاله أن تكون الحسابات الختامية الصادرة عنهم معبرة بصدق عن أعمال وانجازات الجهات للسنة المالية 2020/2021.

وأشار حمادة في التعميم رقم 1 لسنة 2021 بشأن القواعد والإجراءات اللازم اتباعها لاقفال الحساب الختامي للسنة المالية 2020/2021 والموجه للجهات الحكومية، إلى ضرورة التقيد بالقوانين وقيود ربط الميزانية والقرارات والتعاميم واللوائح المالية المعمول بها وضرورة تعاون مختلف الإدارات داخل الجهة الحكومية لتوفير البيانات اللازمة للشؤون المالية لاقفال حسابات السنة المالية مع الالتزام بالاجراءات والتعليمات الخاصة بشأن إقفال فترات الأنظمة الفرعية والنظام الرئيس.

وشدد التعميم على ضرورة مراعاة الاحتياجات النقدية لتمويل الحسابات ببنك الكويت المركزي لتغطية مدفوعات السنة المالية 2020/2021 بوقت كافٍ يسمح بقيد تلك الدفعات لحسابات السنة المالية المعنية مع ضرورة الالتزام بالتعميم رقم 7 لسنة 2008 بشأن تطبيق نظام حساب الخزينة الموحد على الوزارات والإدارات الحكومية.

وأوضح التعميم أنه على كل الجهات الحكومية التي تؤدي خدمات أو توريد مواد أو أعمال منجزة أو أية التزامات أخرى إلى جهات حكومية أخرى موافاة تلك الجهات بالقوائم والمطالبات، كما يتعين على الجهات المنتفعة متابعة طلب تلك القوائم سواء من الجهات الحكومية أو الجهات الأخرى وذلك في الوقت الذي يسمح بصرف تلك المستحقات حتى نهاية السنة المالية أو اتخاذ الاجراءات اللازمة لتعليتها قبل اقفالات حسابات السنة المالية 2020/2021.

وأشار التعميم إلى ضرورة تقديم طلب المناقلات اللازمة للنقل وفقاً للمادة 22 من المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 والتعميم رقم 2 لسنة 2016 بشأن شروط التعديل بين اعتمادات الميزانية في الجهات الحكومية. ولفت الى ضرورة تبيان المستحقات الحكومية واسباب عدم تحصيلها.

