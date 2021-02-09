البورصة اكتست باللون الأحمر مع جني الأرباح ومخاوف الإغلاق الجزئي

مال وأعمال

شهدت البورصة امس عمليات جني ارباح مستحقة على الاسهم التي شهدت ارتفاعا خلال جلسة بداية الاسبوع مع تصاعد مخاوف الاغلاق الجزئي بعد ارتفاع اصابات «كورونا» الى مشارف الف حالة يوميا لتهبط القيمة السوقية للبورصة بقيمة 127 مليون دينار بنسبة 0.38 في المئة من 33.307 مليار دينار في جلسة الأحد، إلى 33.18 مليار دينار في جلسة أمس، وانخفضت القيمة السوقية للسوق الاول بنسبة 0.47 في المئة وبقيمة 116 مليون دينار من 24.519 مليار دينار إلى 24.403 مليار دينار، كما تراجعت القيمة السوقية للسوق الرئيس بنسبة 0.12 وبقيمة 11 مليون دينار من 8.788 مليارات دينار إلى 8.777 مليارات دينار.

وشهدت سيولة الجلسة تقلصاً بنسبة بلغت 12.1 في المئة لتصل إلى 43.73 مليون دينار مقابل 49.7 مليون دينار في جلسة الأحد، كما انخفضت أحجام التداول بواقع 1 في المئة لتصل إلى 441.96 مليون سهم مقابل 446.8 مليون سهم، وتراجعت الصفقات بنسبة 0.08 في المئة إلى 11.5 ألف صفقة.

وسجلت مؤشرات 7 قطاعات انخفاضاً أمس بصدارة التكنولوجيا بتراجع نسبته 5 في المئة، فيما ارتفعت مؤشرات 5 قطاعات أخرى يتصدرها النفط والغاز بنمو نسبته 3.22 في المئة.

وجاء سهم «أولى تكافل» على رأس القائمة الحمراء للأسهم المُدرجة بتراجع نسبته 12.63 في المئة، بينما تصدر سهم «بيت الطاقة» القائمة الخضراء مُرتفعاً بنحو 7.69 في المئة.

وتصدر سهم «الأولى» نشاط التداول بالبورصة على كل المستويات بكميات بلغت 189.33 مليون سهم بقيمة 9.58 ملايين دينار، ليتراجع السهم عند الإغلاق بنسبة 2.20 في المئة.

