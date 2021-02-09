الصقر: كلفة انهيار المشاريع الصغيرة بالغة الخطورة

مال وأعمال

لئن كانت المشاريع الصغيرة والمتوسطة تمثل العمود الفقري لمعظم اقتصاديات العالم ومجتمعاتها، فان أهميتها بالنسبة للكويت بالذات تكتسب أبعادا أكثر عمقا باعتبارها أحد أهم قواعد الاصلاح الاقتصادي وآلياته وأهدافه في آن معا، من خلال دورها الانتاجي، ومن خلال دورها في توفير فرص العمل المجدية والمجزية للشباب الكويتي، ومن خلال دورها في التخفيف من الأعباء المالية التي أرهقت الميزانية العامة للدولة.

من هذا المنطلق التقت غرفة تجارة وصناعة الكويت صباح أمس الاثنين بممثلي المشاريع الصغيرة والمتوسطة في اطار البحث بانعكاسات القرار الأخير باغلاق أو تحديد ساعات عمل العديد من الأنشطة التي تتركز فيها هذه المشاريع.

ترأس الاجتماع رئيس مجلس ادارة الغرفة محمد جاسم الصقر بحضور نائبي الرئيس ورؤساء ومقرري اللجان المختصة وعدد من أعضاء مجلس الادارة. كما لبى الدعوة الى اللقاء أكثر من ثلاثين من أصحاب المشاريع في قطاعات التكنولوجيا، والرياضة، والمواد الغذائية، ومكاتب السياحة والسفر والمطاعم والمقاهي والنوادي الصحية والصالونات، والثقافة والفنون، وتنظيم المعارض والمؤتمرات، ومدارس حضانة الأطفال، والنشاطات التربوية، والاستشارات، والتدريب، والمقاولات، والصناعات الصغيرة.

إحباط التشريعات

افتتح الصقر اللقاء مرحبا بالحضور في غرفتهم، ومؤكدا بعض النقاط الأساسية ومنها:

أولا: ليس بالغرفة حاجة لأن تستعيد معكم جهودها ومواقفها تجاه مساندة ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ودعوتها المتكررة وفي كل أوراقها، وجميع اجتماعاتها مع القيادات السياسية والاقتصادية، الى اعطاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة – وبمفهومها الشامل – أولوية حقيقية وعملية للصمود في وجه الأزمة. واذا كانت مساعي الغرفة ومقترحاتها لم تسجل نجاحا يذكر، مثلها في ذلك مثل مساعي ومواقف العديد من الجهات المختصة الأخرى، فان ذلك لا يعود الى ضعف فيها أو خطأ بتوجهاتها، بل يعود الى تعثر القرار وتردده، واحباط التشريعات اللازمة وتعثرها. فالقرار كان غائبا في معظم الأحيان، وكان قاصرا متأخرا ان حضر.

وهذا القــــــول لا يتعلق بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة فحســــــب، بل ينسحــــــب – للأسف الشديد – على ادارة الكويت للتداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا بشكل عام .

ثانيا: ان مسارعة الغرفة بالدعوة الى هذا اللقاء تأتي نتيجة قناعتها بأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة وقعت – وللمرة الثانية – ضحية عدم الدراسة الكافية والجريئة لقرارات الاغلاق وانعكاساتها وبدائلها من جهة، والتهيب من تسمية الأمور بأسمائها، ومعالجة الأسباب الحقيقية لانتكاس الجهود الصحية، والتهاون في ردع عدم الالتزام بالقرارات الصادرة في هذا الشأن من جهة أخرى.

اننا هنا لا ننكر أبدا صعوبة الوصول الى نقطة التوازن بين المقتضيات الصحية والكلفة الاقتصادية، ولكننا – في الوقت ذاته – لا نجد مبررا لافتقاد القرار الكويتي الى الدراسة الكافية، والى الحكمة اللازمة، والى الاجراءات الحاسمة .

ثالثا: تجد الغرفة من واجبها أن تحذر من أن الأزمة الخطيرة التي تعانيها المشاريع الصغيرة والمتوسطة بمفهومها الشامل، ستكون سببا رئيسيا لاحباط الجهود الرامية الى توطين العمالة في القطاع الخاص، وستدعم وتعزز توجه شباب الكويت الى دفء واستقرار العمل الحكومي والقطاع العام، بكل ما يعنيه ذلك من كلفة مجتمعية ووطنية عالية، ومن أعباء اضافية ثقيلة على الميزانية العامة المرهَقة. وهي تكاليف تبلغ أضعاف ما تحتاجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة اليوم من دعم مستحق للصمود في وجه الأزمة الراهنة والمتفاقمة .

محنة عامة

رابعا، ومع حرصي على عدم استباق نتائج هذا اللقاء، أرى من المفيد التذكير بالمادة 25 من دستور الكويت، والتي تنص على أن «تكفل الدولة تضامن المجتمع في تحمّل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة». فاذا لم تكن هذه الجائحة الجامحة محنة عامة، ما هو تعريف المحنة العامة؟ وكيف يمكن لمن أصابتهم في أنفسهم وأعمالهم وأبواب رزقهم أن يتحملوها دون تكفل الدولة وتضامن المجتمع في دعمهم والتعويض عنهم؟

من جانبهم أعرب أصحاب المشروعات عن شكرهم لسرعة استجابة الغرفة لمناداتهم وتنظيمها لهذا اللقاء، الذي أوضحوا من خلاله مرارة المعاناة التي يرزحون تحتها نتيجة تراكم الايجارات والرواتب والقرارات الحكومية المتشددة والمبتسرة التي لا تستند الى تشاور أو محاكاة للأدلة العلمية والتجارب الخليجية المجاورة، ولا توازن بين المقتضيات الصحية والحقائق الاقتصادية. فضلا عن تحملهم ضريبة التقاعس الحكومي في مراقبة تنفيذ الاشتراطات الصحية، حيث عمدت الحكومة الى اغلاق أنشطتهم لعجزها عن توفير الرقابة اللازمة للالتزام بالشروط والاجراءات. وطالبوا أن تعيد الحكومة النظر في قرارات الاغراق، بحيث يسمح للأنشطة بالعمل مع تشديد الرقابة ومحاسبة كل من يخالف الاشتراطات الصحية، أو تقوم بتعوضيهم حفاظا على أولئك المبادرين من ملاحقات قضائية محتملة وخسارة استثمارات ونجاحات تراكمت خلال عقود سابقة.

إفلاس واغلاق الأعمال

وقد استغرب ممثلو المشاريع الصغيرة والمتوسطة أن القرارات الحكومية لا تنسجم حتى مع توجهات منظمة الصحة العالمية، فضلا عن اغفالها التام لتوصيات صندوق النقد الدولي، ولكل حزم التحفيز والدعم التي تبنتها كل اقتصادات العالم، وأبدى ممثلو المشاريع الصغيرة والمتوسطة اطلاعا واسعا وعميقا على ما حظيت به المشاريع المماثلة في كل دول العالم. وأكدوا أن قرارات الاغلاق الأخيرة تعني افلاس واغلاق أعمالهم مع كل تبعات ذلك على الاقتصاد الوطني ككل وعلى النسيج الاجتماعي في البلاد فضلا عن آثاره على الميزانية العامة.

وقد اختتم الصقر اللقاء بالتأكيد على أن الغرفة دعت الى هذا اللقاء قناعة بعدالة قضيتهم، وهي – بعد اللقاء – أكثر قناعة بذلك، وأكثر عزما على السعي بالحوار والمنطق للدفاع عن وجهة نظرهم لدى القيادات السياسية والاقتصادية. كما أعلن عن تشكيل لجنة مشتركة بين الغرفة وممثلي المشاريع الصغيرة والمتوسطة لمتابعة هذه المساعي.

