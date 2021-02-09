«الصالحية»: 21.3 مليون دينار أرباحاً عن 2020

مال وأعمال

كشفت البيانات المالية السنوية لشركة الصالحية العقارية للعام 2020 عن تحقيق أرباح صافية بقيمة 21.3 مليون دينار وربحية سهم بلغت 43.05 فلس للسهم الواحد بالمقارنة مع أرباح بقيمة 21.5 مليون دينار وربحية سهم 43.7 فلس عن العام السابق.

وقد عقد مجلس ادارة شركة الصالحية العقارية اجتماعه بالأمس برئاسة غازي النفيسي رئيس مجلس ادارة الشركة واعتمد فيه البيانات المالية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، وأظهرت النتائج المالية للشركة استقرارا في أداء الشركة خلال عام 2020 رُغم التداعيات السلبية التي خلفتها أزمة فيروس كورنا المستجد على مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية وغيرها من الأنشطة محليا واقليميا وعالميا، حيث سجلت موجودات الشركة انخفاضا قدره 1% لتصل الى 364 مليون دينار، فيما ارتفع اجمالي حقوق المساهمين بنسبة 2% ليصل الى 167 مليون دينار، بالمقابل فقد نجحت ادارة الشركة بالتسديد المبكر لعدد من التسهيلات الائتمانية ساهمت من خلالها في انخفاض اجمالي المطلوبات بنحو 3% لتصل الى 196 مليون دينار بالمقارنة مع 203 مليون دينار عن العام السابق.

وقد كان النجاح حليف شركة الصالحية العقارية خلال نفس العام في انجاز صفقة بيع نحو 90% من ملكيتها في شركة هدية القابضة التابعة في جمهورية ألمانيا خلال الربع الثاني من 2020 حققت الشركة من خلالها أرباحا صافية بلغت 21.8 مليون دينار، وخلال الاجتماع وافق مجلس ادارة شركة الصالحية العقارية على التوصية بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 30 فلس للسهم الواحد لعام 2020 لمساهمي الشركة، على أن تخضع التوصية لموافقة الجمعية العامة للمساهمين.

وفي جانب آخر أكدت شركة الصالحية العقارية أن نسبة الاشغال في عقارات الشركة لم تتأثر كثيرا، وذلك بفضل التعامل المبكر من جانب ادارة الشركة مع أزمة فيروس كورنا المستجد، والعمل بجميع التوصيات الصادرة من الجهات المعنية واتخاذ الاحتياطات والاجراءات الاحترازية كافة التي تضمن الأمان والسلامة للجميع، وكذلك اعتماد خطة للتعامل مع المستأجرين للتخفيف من وطأة هذه الأزمة على أنشطتهم التجارية، لتؤكد الشركة دائما بأن التميز والثقة هي عنوان العلاقة مع عملاء الشركة كافة.

