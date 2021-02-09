الصين: قوانين تستهدف «علي بابا»

مال وأعمال

كشفت الصين النقاب عن قوانين جديدة لمكافحة الاحتكار تستهدف شركات التكنولوجيا الكبيرة ومنع شركات التجارة الالكترونية مثل «علي بابا» و«جيه دي دوت كوم» من اساءة استخدام حصتهم السوقية. ومن ضمن بنود تلك القوانين، حظر منصات التجارة الالكترونية من اجبار البائعين على التعامل بشكل حصري معهم، ووقف تحديد الأسعار والتسعير الافتراسي (تحديد سعر المنتج عند مستوى منخفض يصل الى الحد الذي يكون فيه أقل أو يساوي الكلفة المتوسطة ما يجعل أمر دخول منشأة جديدة منافسة محفوفا بالخسارة)، وفقا لما ذكرته هيئة الاذاعة البريطانية «بي بي سي».

