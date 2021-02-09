الهاشل: «المركزي» أصدر 3 مسكوكات تذكارية

مال وأعمال

في اطار الاحتفالات بالذكرى الستين لاستقلال الكويت والذكرى الثلاثين للتحرير، وحيث يوافق هذا العام أيضا مرور ستين عاما على اصدار النقد الكويتي وطرحه للتداول، أصدر بنك الكويت المركزي ثلاث مسكوكات تذكارية للاحتفاء بهذه المناسبات.

جاء ذلك في تصريح لمحافظ بنك الكويت المركزي د. محمد الهاشل أشار فيه الى أن بنك الكويت المركزي قد دأب على اصدار مسكوكات تذكارية تخلد المناسبات التاريخية المهمة، والمراحل التي شهدت تطورات في مسيرة تقدم البلاد، مؤكدا أن اصدار المسكوكات الثلاث يأتي في هذا الاطار، ويعكس حرص بنك الكويت المركزي المستمر على المشاركة في الاحتفالات الوطنية وتخليدها من خلال مسكوكات واصدارات خاصة.

وأشار المحافظ الى أن بنك الكويت المركزي يسعى من خلال اصدار المسكوكتين التذكاريتين بمناسبة الأعياد الوطنية الى تجسيد استقلال البلاد وحريتها وسيادتها، والتذكير بروح التعاون والتلاحم التي تمتع بها الشعب الكويتي على الدوام، وهي القيم التي نستلهمها من تلك المناسبات ونمضي بها نحو المستقبل.

وفي ذات السياق تطرق الدكتور الهاشل الى خصوصية الذكرى الستين لطرح الدينار الكويتي للتداول، حيث يواصل بنك الكويت المركزي نهجه الثابت الذي سار عليه طيلة العقود الماضية في تعزيز قوة العملة الوطنية واستقرارها، بفضل سياسة سعر الصرف المرتبطة بسلة موزونة من عملات أهم الدول التي تربطها بالكويت علاقات اقتصادية وتجارية وثيقة، ما يعزز الاستقرار النقدي في البلاد والذي يعد بدوره ركنا أساسا من الاستقرار الاقتصادي، وثابتا من ثوابت السياسة النقدية الحصيفة التي يطبقها بنك الكويت المركزي.

وأوضح المحافظ أن المسكوكات التذكارية الثلاث تتمتع بتصاميم تعكس روح المناسبات الوطنية التي تجسدها، وجميع تلك المسكوكات مصنوعة من الفضة الخالصة المطلية بالذهب وفقا للمواصفات العالمية المتبعة في هذا الشأن، ويمكن للراغبين شراؤها من القاعة المصرفية في بنك الكويت المركزي، مع مراعاة حجز موعد للحضور عبر منصة «متى».

وختاما، أعرب محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد يوسف الهاشل عن اعتزازه بقيام البنك المركزي باصدار هذه المسكوكات التذكارية التي تجسد مناسبات مهمة في وجدان كل مواطن كويتي. ومحطات مفصلية في تاريخ الكويت.

