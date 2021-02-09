«إيكويت» تُعزز الشراكة مع «الصناعة» و«اتحاد الصناعات»

مال وأعمال

استقبلت مجموعة ايكويت في مصانعها في الأول من فبراير بمنطقة الشعيبة، وفد الهيئة العامة للصناعة واتحاد الصناعات ، وقد ترأس فريق الهيئة العامة للصناعة مديرها العام عبد الكريم تقي وفريق اتحاد الصناعات رئيس المجلس حسين الخرافي.

وتأتي هذه الزيارة استجابة للدعوة التي وجهتها مجموعة ايكويت لشركائها الاستراتيجيين في القطاع الصناعي انطلاقا من حرصها على تفعيل جهود الشراكة لدعم الصناعات الاستراتيجية الوطنية التي تسهم في تطوير وتنويع الاقتصاد الوطني.

من جهته أعرب الرئيس التنفيذي لمجموعة ايكويت ناصر الدوسري عن شكره لما تقدمه الهيئة العامة للصناعة واتحاد الصناعات الكويتي من دعم وتعاون دائمين مع الشركة من أجل تعزيز وضع الشركات الصناعية في البلاد، وتوفير التسهيلات للشركات الصناعية مؤكدا أن الروابط التي تجمع شركة ايكويت مع الهيئة العامة للصناعة واتحاد الصناعات الكويتي تمثل تجسيدا واقعيا لشعارنا (شركاء في النجاح).

كما أشاد المدير العام للهيئة العامة للصناعة عبد الكريم تقي بانجازات مجموعة ايكويت والمساهمات التي تقدمها من خلال تنويع الصناعات التحويلية في البلاد، مؤكدا استمرار الهيئة في تقديم التسهيلات والحوافز التي تقرر منحها للمنشآت الصناعية في اطار سعي الهيئة الى تنمية النشاط الصناعي في البلاد والنهوض به.

وخلال اللقاء، أشاد حسين الخرافي رئيس اتحاد الصناعات بنجاح مخرجات مجموعة ايكويت كنموذج يحتذى ويشكل قصة نجاح حقيقية للشراكة بين القطاعين العام والخاص والمستثمر الأجنبي وينبغي تكرارها كون الأوضاع أثبتت كفاءة القطاع الصناعي في الكويت وتوافر الكفاءات الوطنية الفنية والبنية التحتية اللازمة لذلك.

